死後仍被邊緣化？中共低調告別李克強 網指遺體火化消息未登陸大報頭版

李克強的遺體11月2日在北京八寶山革命公墓火化。外界近日來十分關注的喪儀規制細節，基本與2019年7月前總理李鵬的遺體告別儀式相同。

在遺體火化前，中共總書記習近平率領中共中央政治局其他6名常委，在李克強靈前三鞠躬致哀、並慰問家屬。

美國之音報導稱，就連電視報導拍攝的取景構圖跟配樂也都與李鵬的告別儀式幾乎一樣。報導引述旅美時事評論人士郭寶勝的分析稱，這樣做，除了要強調「總理級別」的標準規格外，也是為了避免外界產生不必要的聯想。因為對李克強的死因，民間普遍存在質疑。他認為這是「一場不高不低、完全不露破綻的告別式」。郭寶勝還透露，近日，多名中國境內的異見人士都遭國保要求不得發布有關李克強的文章。

11月2日這一天，中國官媒只發布了有關遺體告別和火化的簡短通稿，另外央視新聞播出了習近平參加遺體告別儀式的畫面。有網友在社交媒體上匯總的當日主要報紙版面顯示，有關李克強遺體火化的內容均未登上人民日報、光明日報、經濟日報、中國青年報、北京日報等大報的頭版。

死後亦被「邊緣化」

而在10月27日李克強逝世當日，在各大報紙和央視新聞上，他的死訊都只出現的不顯眼位置。官媒只了發布新聞通稿和訃告，之後也沒有再刊登評論和悼念性的文章。

有評論指，生前不得志的總理李克強在死後依然被邊緣化。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎認為，鑑於前例的歷史背景和當前經濟情勢不佳，及習近平強力管控民間聲音的傾向，中國官方自然希望低調、快速辦完李克強的後事。

但中國民眾對李克強之死的關注度依舊不減。周四，與李克強有關的話題仍在微博熱搜榜最靠前位置，包括「李克強同志遺體在京火化」、「李克強同志生平」、「李克強同志生平照片」。但內容都經過嚴格過濾，只顯示官方帳號發文。許多有關貼文下的評論區都顯示「評論內容暫不顯示」。

清華大學法律教授勞東燕在李克強火化後發微博感嘆，「與其說是在緬懷一個人的逝去，不如說是在嘆息一個時代的漸行漸遠」， 她在一篇已就被刪除的微博貼文中寫道，「毀壞很容易，重建卻是難上加難。善於破壞而不善於建設，終於又回歸到原來的軌道上了。似乎總是走不出歷史的循環，這一點尤其令人悲傷。」

（綜合報導）

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