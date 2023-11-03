美議員提議增加港官制裁名單 港府、駐港公署同聲譴責

美國國會跨黨派議員提案增加一批香港官員的制裁名單，港府3日發表聲明表示「強烈譴責」，批評此舉是妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員。大陸外交部駐港公署發言人同日表示，「一國兩制」行穩致遠，任何制裁都無法阻擋，「任何制裁、恐嚇都嚇不到中國人民」。

美國國會跨黨派議員提出「香港制裁法案」，要求白宮考慮對香港官員實施制裁，名單包含香港律政司長林定國、警務處長蕭澤頤丶國家安全委員會秘書長區志光，以及多名國安法官和檢控官（檢察官）等，一共49人。

港府發言人表示，港府對所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。港府並強烈敦促美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

大陸外交部駐港公署發言人抨擊，美國個別無良政客無視香港重回正軌的客觀事實和國際關係基本準則，置法治和司法獨立於不顧，一而再、再而三妄圖對香港進行無理單邊制裁，公然叫囂制裁法官等履職盡責的特區人員，充分暴露其毫無底線的霸權行徑和亂港禍港的卑劣用心。

駐港公署發言人還表示，奉勸美國個別無良政客認清事實，立即停止干預香港事務，停止幹涉中國內政，放棄「以港遏華」的癡心妄想，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則只會遭受一次次失敗的下場。

香港司法機構亦對美國國會提案表示強烈譴責，批評這是對香港的法治、獨立的司法制度，以及法官和司法人員作公然和直接的侵犯。

香港司法機構強調，香港的法治和司法獨立受《基本法》保障，法院獨立進行審判，不受任何干涉，所有法官和司法人員，包括國安法指定法官，均須嚴格根據法律原則，維持司法公義。

香港律師會同樣發聲譴責。律師會表示，任何企圖以制裁向被委派處理某類案件或基於他們的法定角色而履行職責的法官、檢控人員及政府官員施壓的行為，都是對法治以及司法、檢察和政府管治誠信的侮辱，呼籲各界尊重法治。

香港國安法2020年實施後，美方宣布制裁香港及大陸11名官員，包括時任香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強等人。2021年，美方又宣布新增制裁6名港、陸官員，包括香港警務處國安處處長蔡展鵬、負責國安的警務處助理處長簡啟恩和江學禮。在制裁之下，他們在美國的資產會被凍結，也不能正常使用銀行服務。

不過，自由亞洲電台引述時事評論員桑普的分析指出，制裁未必對相關人士起實質作用，難以一時改變他們的行為，只有他們的生活經過美國公司、銀行、國境時，會被禁止。但值得觀察的是，美國制裁法案會否有牽頭作用，擴大至歐洲或其他國家。

桑普還認為，目前這個制裁名單尚未涵蓋所有侵犯人權的法官或檢控官，預料名單可能會持續擴大，受影響的不只49人。