網傳新華退休記者 要求徹查李克強死因

中國官媒新華社周二（10月31日）發布前總理李克強喪禮的最新消息稱，李克強遺體將於11月2日火化，天安門等地將下半旗志哀。

中國國務院前總理李克強10月26日因突發心髒病在上海逝世，享年68歲，其遺體於當日下午由專機從上海護送至北京。李克強驟逝消息公布後，中國當局嚴格管控線上和線下的哀悼活動及言論，部分網友對李克強死因的真實性感到質疑，甚至有人懷疑他是「被心髒病」。

本周，網上盛傳一篇據稱是中國官媒新華社前記者顧萬明10月30日向中共黨中央、國務院發出的公開信，要求徹查李克強死因，給全國人民一個交代。這封公開信出處無法獲得獨立核實。公開信中提出五點訴求：1. 停止遺體火化安排；以待調查；2. 成立黨中央、國務院聯合調查組，查清李克強死亡真相，給黨員和人民一個交代；3. 對所有相關人員進行調查鑑別，並相應追究責任；4. 遺體解剖；5. 成立治喪委員會，給李克強以應當的禮葬規格。

這封署名「中共黨員顧萬明」的公開信寫道，根據黨中央關於高級領導干部外出的紀律要求，李克強到上海「休息」顯然經過黨中央批准、安排，否則不可能出京、入滬。許多黨員、人民群眾對李克強25日到上海，26日僅僅一天就突然逝世（實際情況是李克強26日下午或晚上已逝世，搶救工作延宕到27日0時10分）覺得不可理解，認為其中有很多事實沒有說清，很可能存在嚴重的問題。

信中指出，李克強是正國級的黨和國家高級領導人，對他的突然死亡原因不查清楚，匆忙進行遺體火化很不應該。「李克強突然逝世後，有關方面沒有向眾人說明其死因、搶救過程，只說了『因心髒病』，其中有很多疑點不可理解，產生了很多、很大的意見，在社會上議論紛紛，造成很大的輿論影響。」

公開信還寫道，李克強顯然屬於不正常逝世，應該不受過去喪事簡辦的限制。「目前僅僅發布了一個訃告，沒有發布治喪委員會名單，也沒有其他通告。在北京派專機到上海接李克強遺體時，也沒有發布有關新聞，不知道有沒有黨和國家領導前來接送。這是前所未有的。」

在社交媒體平台上，網友「George」評論道，「就算他成立調查組，你信嗎？就算世衛來調查你信嗎？這件事就永遠是個迷了」；「kevinwon」評論稱，「這些要求沒有用的，就算另有隱情有關部門敢私自曝光嗎？這個時代可能只有時間去解決，人為干預毫無作用。」；「不保留已經說明了問題，要查，這幾天已經可以查明了。」

有網民說，「旣然是國家領導人，應該開個追悼會然後風光大葬才是！如此草率行事是否見不得光呢？」但也有網友認為，李克強和其他常委去世是一樣的，沒有特殊對待，更沒有差別對待。「李克強的治喪規格，和李鵬完全一樣。沒有追悼會，只有遺體告別儀式。死後一周火化，當天降半旗。作為總理，他也只能享受這樣的官方待遇。追悼會，鄧和江才有資格有。」

為何沒有追悼會？

李克強逝世後，民間輿論相當關注其治喪規格，中國至今遲遲未公布治喪委員會名單。在中國官方消息中並未提及是否舉辦公開追悼活動，也未提遺體告別儀式。近日網傳一則透露治喪安排的消息稱，李克強的喪事將「從簡」，「不開追悼會」，僅有小規模的「遺體送別」，而且不邀請京外同志（即北京以外的中共干部）、不邀請各國駐華使節、不安排外國人士參加。

但據分析人士指出，李克強的喪禮規格將比照2019年7月逝世的中共前總理李鵬，當時也未舉行追悼會。

香港《星島日報》周三刊文指出，李克強喪禮將是以「正國級領導人」規格進行，其實行禮如儀，談不上「矮化」。報導指出，沒有舉行追悼大會是1991年中央進行喪事改革的統一規定。除了兩代中共領導核心鄧小平、江澤民之外，其他領導人逝世都不舉行追悼大會，不設治喪委員會，超級元老陳雲、李先念沒有，李鵬也沒有。

中國政府網站在訃告中稱李克強是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。《星島日報》就此指出，官方對李克強的評價與幾年前逝世的李鵬的謚號相同，預示著兩人的喪禮規格一致。

據「自由亞洲」報導，李克強遺體將於八寶山公墓火化，目前公墓已成為敏感區域，實施交通管制。

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