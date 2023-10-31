港區議會地區直選 不見民主派

香港區議會選舉提名期昨天結束。香港選舉事務處截至上周六，共接獲三九八人報名參選，其中一七二人參與地區直選，較預計的冷清。

香港新一屆區議會選舉十二月十日舉行投票，將由不同路徑產生，其中當然議員廿七名，地區直選議員八八名、地區界別選舉議員一七六名，特首委任議員一七九名。

這是選制改變後第一次區議會選舉。今年五月香港政府宣布今年區議會選舉改制，直選議席縮減至占兩成，新增委任議席及由地區委員會成員互選的議席，區議會主席由首長級公務員的民政事務專員兼任，理由是體現行政主導和去政治化，確立「愛國者治港」。

今次香港區議會選舉，由建制派黨團擔綱，由於提名方式改變，新增要由地區三會即分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會最少三名成員提名，令建制和非建制政黨，都有欲參選人未爭取到足夠提名。

香港新區議會選舉制度設計，可有三六二人參加直選，暫只一七二人報名，令地區直選稍顯冷清。非建制派政團新思維原訂派二至三人出選，由於提名不足，日前宣布最終不派人參選。另屬民主派的香港民主黨和香港民協，到最後一日仍未有人報名。