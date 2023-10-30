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俄防長香山論壇稱 將加強與東南亞合作應對美印太戰略

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯出席第十屆北京香山論壇開幕式。記者陳政錄／攝影
美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯出席第十屆北京香山論壇開幕式。記者陳政錄／攝影

俄羅斯國防部長紹伊古30日在北京香山論壇第一次全體會議上發言，他就俄烏局勢抨擊白宮無視北約向東侵略性擴張，美國和北約希望破壞俄羅斯安全，但俄方的「特別軍事行動」證明這些計畫前途無望。紹伊古還說，美「印太戰略」破壞東協團結和亞太地區和平穩定，世界局勢迫使俄羅斯調整對外政策，包括加強和東南亞國家合作。

第十屆北京香山論壇30日舉行開幕式，在中共中央軍委副主席張又俠作主旨發言後，舉行第一次全體會議，紹伊古是第一個發言者。值得注意的是，儘管開幕式後，陸方大會司儀喊話請嘉賓不要離席，但包括美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯等在內的部分歐美國家代表離席，未留下來聽紹伊古發言。

紹依古首先指控，目前國際關係中的主要爭鬥，跟一些國家為了保持其霸權地位而反對多極世界有直接關係，使得反對西方殖民主義，和維護平等互利、世界多極化、安全不可分割原則的那些國家，受到猛烈的壓力，而西方國家都服從於美國，設法維持其很快消失的全球霸權地位。

紹依古稱，為保持全方位的地緣政治和軍事戰略優勢，這些國家輕視俄羅斯合法權利，白宮無視北約繼續向東擴張，這種侵略性行為使得俄羅斯採取一些反制措施，也使得烏克蘭在反對俄羅斯中，發揮著被消耗的作用。

他認為，西方反對俄羅斯發展，增加大國發生軍事衝突的危險，會帶來慘重後果，而美國和北約希望透過破壞俄羅斯安全，讓俄羅斯失去對抗的決心，但「特別軍事行動」證明這些計畫前途無望。

紹依古接著談到，挑起歐洲危機後，西方集團試圖將之波及亞太地區，這樣的態度完全忽視中俄推動的維護自身安全之「安全不可分割」原則，也就是大陸國家主席習近平所說的「命運共同體」。

他舉例，美國和北約試圖和亞太國家加強夥伴關係，進行軍事部署，包括在導彈訊息上和南韓、日本加強合作，讓美國能遏制中國和俄羅斯，美國在區域內的軍事活動也正進一步加快速度，於各國建立與烏克蘭類似的實驗式網路，並和盟國以氣候變化等緊急問題為藉口，進行所謂的人道主義干涉，這些動作大大破壞了東協的團結，和區域和平穩定的環境。

紹依古稱，目前世界上發生的事件，迫使俄羅斯調整對外政策重要方向，其中，亞太地區保持重要地位，俄羅斯始終和亞太國家保持傳統密切關係，加強和東南亞國家的合作，對於不參加反對俄羅斯的制裁的國家，俄羅斯願意繼續和有關國家進行軍事和技術合作。

最後，紹依古強調俄羅斯在與東協防長擴大會議，和參加上海合作組織等過程中，對區域和平穩定作出的貢獻。

第十屆北京香山論壇30日舉行開幕式，在中共中央軍委副主席張又俠作主旨發言後，舉行第一次全體會議。記者陳政錄／攝影
第十屆北京香山論壇30日舉行開幕式，在中共中央軍委副主席張又俠作主旨發言後，舉行第一次全體會議。記者陳政錄／攝影
俄羅斯國防部長紹伊古30日在北京香山論壇第一次全體會議上發言。記者陳政錄／攝影
俄羅斯國防部長紹伊古30日在北京香山論壇第一次全體會議上發言。記者陳政錄／攝影
美國前國防部副助理部長施燦得也出席香山論壇開幕式。記者陳政錄／攝影
美國前國防部副助理部長施燦得也出席香山論壇開幕式。記者陳政錄／攝影
俄羅斯國防部長紹伊古發言時，美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯（右）起身離開會場，前往外面的咖啡廳。記者陳政錄／攝影
俄羅斯國防部長紹伊古發言時，美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯（右）起身離開會場，前往外面的咖啡廳。記者陳政錄／攝影

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