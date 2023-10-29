稱白中是鐵桿朋友！張又俠與白俄防長會談 赫列寧：需在軍事領域聯合

第十屆北京香山論壇於29日到31日舉辦，代表中方出席開幕式的中共中央軍委副主席張又俠，29日在北京會見來訪的緬甸副總理兼國防部長丁昂山、東帝汶國防部長佩德羅，並和白俄羅斯國防部長赫列寧舉行會談。據俄羅斯衛星通訊社，赫列寧說，新的挑戰決定了白俄需要與中國在軍事合作領域採取聯合措施。

俄羅斯衛星通訊社引述白俄羅斯國防部新聞處消息指，赫列寧在北京與張又俠會晤時發表了上述講話。他說，白俄羅斯歡迎大陸國家主席習近平提出的全球安全倡議，這與白俄羅斯對國際局勢的看法完全一致。

赫列寧還就烏克蘭局勢稱，明斯克（白俄首都）和北京都戰在和平一方。另，兩國都積極看待上海合作組織和金磚國家的擴員前景，此外，在歐洲安全形勢持續惡化的背景下，白俄羅斯越來越重視基於歐亞大陸的安全發展，「這將成為地球上許多地區現有維和機制的更廣泛的替代方案。」

據大陸外交部消息，張又俠29日會見了來華出席第十屆北京香山論壇的緬甸副總理兼國防部長丁昂山、東帝汶國防部長佩德羅， 並和白俄羅斯國防部長赫列寧舉行會談

會見丁昂山時，張又俠說，中方支持緬方推動和平進程，希望緬方與中方共同努力，確保邊境區域安全穩定。中方願與緬軍深化戰略互信，加強軍事醫學、人員訓練等領域務實合作，維持中緬兩軍關係高水準。

會見佩德羅時，張又俠說，希望雙方加強戰略溝通，進一步加強人員訓練、聯演聯訓和軍事學術等領域合作，不斷推動兩國防務合作走深走實。

與赫列寧會談時，張又俠說，中方願與白方一道，推動雙邊關係更大發展。近年來，在兩國元首親自推動下，兩軍高層往來頻繁密切，聯訓比賽務實深化，專業領域溝通順暢，務實合作成果豐碩。中方願繼續與白方進行聯合演練、比賽競賽、人員訓練等方面合作，學習借鏡彼此經驗優長，推動兩軍關係高品質發展。

據中方發布內容，赫列寧說白中是鐵桿朋友，願與中方加強軍事合作。會談前，張又俠為赫列寧舉行歡迎儀式，並陪同檢閱解放軍儀仗隊。