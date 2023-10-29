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緬懷李克強熱潮 當局嚴控輿論

聯合報／ 記者廖士鋒陳宥菘／綜合報導
大陸前總理李克強猝逝後，其安徽合肥故居外有不少民眾悼念。圖／取自網路
大陸前總理李克強猝逝後，其安徽合肥故居外有不少民眾悼念。圖／取自網路

大陸前總理李克強廿七日猝逝，大量民眾前往他的安徽故居獻花悼念，網路轉發緬懷文章更一度形成熱潮。不過官方進行嚴格的輿論管控，也傳出多地學校都已收到上級通知，須嚴控悼念活動。

大陸各大媒體廿七日官宣李克強死訊與發布訃告後就非常低調，昨天除各報頭版樣式一致的訃告外，主流媒體罕有新報導。但大量民眾自發悼念，在李克強的安徽合肥故居外，鮮花與卡片已經擺滿，有悼卡寫著「人在做天在看」等李克強名言，還有民眾痛哭流涕。民間仍有不少人轉發「破壁者」、「我們該如何告別」等文章、以及李克強生平施政點滴、書法字跡等以供緬懷。

由於中共領導人去世引發群眾運動已有前例，如周恩來、胡耀邦逝世後分別有四五運動、六四運動，此次當局輿論管控明顯。綜合外媒報導，大陸多地學校都已收到上級通知，須嚴密管控悼念活動，有學校已召集學生幹部開祕密會議，要求盡可能不要轉發李克強逝世的圖文，並密切關注學生外出動向、留意校園內聚集性悼念活動。

在微博，幾乎所有與李克強去世有關的新聞評論區都被過濾或清空，留存的僅有「一路走好」、「永垂不朽」等簡單文字；歌手梁靜茹演唱的「可惜不是你」也一度被微信關閉原版的評論區；翻牆軟體則正被加強打擊。ＢＢＣ指出，這是因為李克強代表「一種可能與總書記習近平並不契合的治國理政方式」。

港媒星島日報指，載運李克強遺體的靈車廿七日晚間已從上海移至北京西郊機場，車隊並出現在北京街頭，有不少市民安靜肅立送行，亦有警察維持秩序。據指出，李克強喪禮規格將比照二○一九年逝世的前總理李鵬。李鵬逝世一周後在北京八寶山革命公墓火化，中共政治局常委均出席，全大陸重要場所皆降半旗致哀。

多國政要均對李克強的過世致意與哀悼，繼美國國務卿布林肯後，白宮發布新聞稿，美國總統拜登與白宮國家安全顧問蘇利文廿七日在分別會見大陸外長王毅時，均對李克強逝世表示哀悼。

李克強 北京 運動

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