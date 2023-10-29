兩岸觀策／李克強：習核心的局外人

中國大陸前總理李克強猝逝，震驚各界，回顧他的從政形象，多半給人戮力從公、貼近民情和強調改革的印象，然而也正是他就任總理期間，北京政局巨變，逐漸形成「習核心」定於一尊。抑鬱、邊緣化和被架空，幾乎成為他十年總理任期的註腳。

團派出身的李克強，似乎注定成為「習核心」的局外人。猝逝消息發布當晚，海外流傳北大同學給李克強的輓聯寫道：「賠十年小心，雖潔身自好，但活得憋屈；距一步之遙，卻急流勇退，竟死得窩囊。」橫批「無能為力」。

這是否為網友的代為「創作」不得而知，卻頗為傳神地描繪了世人對李克強的總體看法。若用當前的網路語言，或許可說：「他是個好人，但生錯了時代。」

個人認為李克強稱得上是成功的官僚，卻在時局的變換下，只能淪為失意的總理，而匆匆十年任期，最後也只繳出平庸的政績。

李克強一九五五年生於安徽一個幹部家庭，文革期間曾下農村，一九七七年大陸恢復高考後，成為第一批北京大學法律系學生。畢業後留校任團委書記，後升至共青團中央書記處書記，典型的團派人物。之後又主政河南、遼寧兩省，再來就直升最高權力層。

從李克強的仕途看，先是乘著共青團的直升機上升，儘管在擔任地方大員時，當地曾發生重大公安意外，卻仍被力保送入中央，最後坐上政壇二把手位置，說他是成功的官僚並不為過。

然而這個黨內二把手的地位，卻沒有為李克強提供在「習李體制」下發揮長才的空間和機會。反而是習透過中央財經領導小組和中央全面深化改革委員會（深改委），直接指揮和統管以往屬於總理的經濟大權。李在決策上的話語權愈來愈薄弱。

同時，「習核心」持續削弱團派能量。二○一六年，李克強擔任總理第三年，中共中央巡視組直指共青團存在「機關化、行政化、貴族化、娛樂化」等問題，整肅團派昭然若揭。

黨內排名僅次於習，卻只能充當局外人，經濟大權也被奪走，如此的國務院總理，在強調鬥爭哲學的中共官場中，猶如失意政客寫照。

李克強因而轉向更接地氣的民生議題，而且直言不諱，留給外界「習李矛盾」升高的印象。最明顯的是，他在二○二○年兩會後的總理記者會上，公開披露大陸有六億人每個月的收入也就人民幣一千元。此話一出，中共中央高唱的「脫貧」政績，便自然瓦解。

李克強過世後，大陸網友一片哀悼，紛紛感念他是「人民的好總理」。然平心而論，坐在大陸總理位置上，但凡有一絲掛念人民的心，將來都不會沒有人懷念的。

可是李克強任內雖然提出很多經濟理論，但能具體看到實效的大多都是行政上的簡政放權，或持續延長稅務優惠等枝節。總不能把他披露大陸未真正脫貧的實情，說成是莫大的政績吧。當然，平庸的政績與他遭受的政治處境有絕對的必然關係。

李克強一九八二年大學畢業時給同學的贈言，最近被公諸於網上。他當時寫道：「純真而不欠聞達，善良而不失堅強，把生命高舉在塵俗之上，又溶化於社會之中，這應當是我們這一代的共同追求。」

觀其一生，李克強可能真的持守了純真和善良，但他二十多歲時立下的追求，恐怕依舊是未竟之志。