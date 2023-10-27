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中共國務院前總理李克強因心臟病猝逝 享壽68歲

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共國務院前總理李克強因心臟病猝逝，享壽68歲。（新華社）
中共國務院前總理李克強因心臟病猝逝，享壽68歲。（新華社）

據大陸央視新聞今天早上的「朝聞天下」報導消息，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院前總理李克強，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。訃告後發。

李克強是漢族，1955年7月生，安徽定遠人，他是習近平第一個十年任期「習李體制」的國家第二把手，今年三月剛卸任前中國大陸國務院總理。他於1976年5月加入中國共產黨，北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，在職研究生學歷，法學學士、經濟學博士學位。

李克強是中共共產主義青年團團中央總書記出身，是典型團派，曾在2007年習近平被欽定為中共的接班人之前，被認為是接任同為團派出身的胡錦濤國家主席及總書記職位的熱門人選，但最後卻由習近平在權力平衡考量下出任，李克強只能屈居國務院總理。

去年中共二十大前，李克強亦一度被猜測仍可能以人大委員長等位子留任中共中央政治七常委之一，但最後七常委都是習家班人馬，團派全數出局，李克強黯然退出政治職位。但其親民勤政形象頗受各方好評，卻不料在卸任半年多後即因心臟病猝逝。

李克強 中共二十大 國務院

延伸閱讀

最遺憾的團派二把手？李克強心臟病猝逝，與習近平逆風的政治結局

北京「習人幫」：胡錦濤的「紅朝危機預言」

央視快訊：大陸國務院前總理李克強突發心臟病 68歲過世

中國大陸國務院前總理李克強心臟病發逝世 享壽68歲

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