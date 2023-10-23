再曝間諜案 陸指控美在重點國防軍工單位安插眼線

大陸「國家安全部」微信公眾號22日再度公布一起美國間諜案。據報導，2021年7月23日，四川省國家安全機關破獲一起美國情報機關對大陸赴美訪學人員實施策反的重大間諜案件，挖出美方在中國重點國防軍工單位安插的情報眼線侯某某。目前，侯某某已被移送至成都市中級人民法院接受審判。

報導稱，2013年1月，大陸某國防軍工單位重要涉密人員侯某某，被單位公派赴美國某大學做訪問學者。2013年3月，一名美國教授向他介紹了某諮詢公司的工作人員雅各布，但其真實身分為美國情報機關人員。

侯某某與雅各布的初次見面時，對方稱自己所在的諮詢公司有涉及科學計算軟體的業務，希望將來能多向侯某某請教，雙方就互相留了電子郵箱和手機號碼。

之後，雅各布發電子郵件邀請侯某某吃飯，聲稱為了開拓公司市場，想聽聽侯某某意見。但兩人見面後所談的話題更多是圍繞家庭、子女愛好等話題閒聊。之後幾個月，雅各布不時就以諮詢的名義主動約侯某某聚會聊天，兩人很快成為好友。

2013年6月起，雅各布經常向侯某某諮詢諸多科研領域問題，請他幫忙了解中國相關領域發展情況，並順勢提供金錢報酬。在得知侯某某愛好攝影後，雅各布還送他一部單眼相機。

雙方第八次見面時，雅各布拿出一份協議書，邀請侯某某擔任公司諮詢專家，並承諾根據服務質量每次支付600至700美元報酬。侯某某認為雅各布的諮詢題目並不敏感，就在協議上簽名了。

2013年7月，侯某某妻兒赴美探親。雅各布又約侯某某見面。這次見面中，雅各布提出雙方諮詢方式要改變，希望以一問一答的方式了解中國科研方面的情況。

在隨後多次見面中，雅各布都會拿著事先準備好的提綱逐一向侯某某提問，「問題專業性強，涉密程度深」，每次問答時間至少1小時。每次完成口頭諮詢，雅各布都會塞給他一個裝有1,000美元的信封。

2014年元旦，侯某某即將返回中國前，雅各布安排兩人最後一次見面，這帶來了自己的上司。這位上司明確表示自己代表美國政府，要求雙方繼續保持合作關係，還大肆宣揚美國價值觀，對侯某某開展思想滲透。

在美國情報機關步步施壓下，侯某某最終被策反成為美國間諜，並開始主動向美方提供中國的國防軍工領域情報訊息，直至被捕。

報導稱，經大陸國家安全機關查明，侯某某淪為美國間諜的數年裡，多次向美方提供中國國防軍工領域情報信息，經相關部門鑒定，涉及絕密級2份，機密級3份，秘密級6份，對中國國家安全和利益造成嚴重危害。

2021年7月，四川省國家安全機關依法對侯某某採取刑事強制措施，侯某某被以涉嫌間諜罪被移送起訴至成都市中級人民法院。目前案件正在進一步審理當中。