接陸防長 劉振立、何衛東被看好

大陸第十四屆全國人大常委會第六次會議，今起至廿四日在北京舉行，議程包括審議有關任免案，和關於提前下達部分新增地方政府債務限額的議案，當中以大陸國防部長李尚福人事案最受到關注。

人大常委會決定大陸官員人事任免，上一次神隱多時的大陸前外長秦剛也是在七月廿五召開的人大常委會第四次會議上經表決免去秦剛外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。

另據大陸國防部發布，近日塞爾維亞副總理兼國防部長訪中，但與他會見的是中共中央軍委副主席張又俠，李尚福仍未露面。李尚福目前仍是中共中央軍委委員、大陸國防部長及國務委員，但即將召開的全國人大常委會第六次會議議案，將「審議有關任免案」，李尚福的去留受到關注。

本月廿九日到卅一日，北京將舉辦第十屆香山論壇，按慣例大陸防長將發表主題演講，因此有分析認為，人大常委會會議將在香山論壇登場前，任命新防長。

路透日前引述消息人士稱，可能由長年任職參謀首長職務的中共中央軍委劉振立接任，但香港明報報稱，為求穩定，也可能由更接近習近平的中共中央軍委副主席何衛東兼任。

今天召開的人大常委會會議還將審議關於提請審議授權提前下達部分新增地方政府債務限額的議案，和保守國家秘密法修訂草案的議案等。

在大陸經濟成長放緩背景下，對新增債務限額方面，第一財經等陸媒報導稱，這代表大陸國務院提前下達最高六成新增債務限額規定可望延續，地方政府能因此在明年初，就發債籌資投向重大項目建設，展現積極財政政策。