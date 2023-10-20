「一帶一路」外交 陸與蒙古、土庫曼簽雙邊合作

在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇十八日開幕，和與俄羅斯總統普亭會談後，大陸國家主席習近平昨天繼續進行「一帶一路」外交，分別會見柬埔寨、蒙古、埃及、土庫曼、巴基斯坦、剛果、泰國等多國領導人。他在會見時提出與各國繼續推動「一帶一路」倡議，和各國的發展戰略對接，雙方並簽署多項合作協議。

據央視新聞，習近平十九日繼續會見來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的的多國領導人，包括柬埔寨首相洪馬內、蒙古總統呼日勒蘇赫、埃及總理馬德布利、土庫曼人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫、巴基斯坦總理卡卡爾、剛果共和國總統薩蘇、泰國總理賽塔等。

在會見已於上月訪問過中國大陸的洪馬內時，習近平說，中方願秉持共商共建共享原則，推動「一帶一路」倡議和柬埔寨「五角戰略」對接，加快充實中柬「鑽石六邊」合作架構，打造好「工業發展走廊」和「魚米走廊」，推動更多惠民工程落地生根，並確定二○二四年確定為「中柬人文交流年」。

他還表示，共建「一帶一路」倡議和蒙古國「草原之路」發展策略有著廣闊合作空間，願和埃及方落實高峰論壇成果，和土庫曼加強「一帶一路」倡議和「復興絲路」戰略對接，和巴基斯坦高品質共建中巴經濟走廊，願和剛果在中非合作論壇等框架內加強務實合作，不斷賦予「中泰一家親」新的時代內涵等。

據央視報導，會見後，中蒙、中土領導人都共同見證簽署經濟技術合作協定等雙邊合作文件。