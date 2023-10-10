孫女網上炫富 揭發退休10多年的爺爺貪腐事實

大陸網友「北極鯰魚」透露家人涉貪引發輿論關注。廉潔深圳網10日公告指出，日前深圳市紀委監委對深圳市原交通局貨運管理分局局長鐘庚賜嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，確認鐘庚賜貪腐事實，開除其黨籍並收繳違法所得。鍾庚賜正是北極鯰魚的爺爺。為歷經近七個月的「北極鯰魚」事件畫上了句號。

公開資料顯示，鐘庚賜歷任深圳市原運輸局福田分局副局長、局長；深圳市原運輸局羅湖分局局長；深圳市原交通局貨運管理分局局長。他於2007年11月退休。

調查結果顯示，鐘庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；借機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。

深圳市紀委監委10日發布消息，開除市原交通局貨運管理分局局長鐘庚賜黨籍，按二級科員確定其退休待遇，收繳其違紀違法所得。

「北極鯰魚」在3月發布「家裡有9位數」、家人「感覺貪了」、「潤」到澳洲等炫富言論，還曬出家中長輩多年前與領導的合影，被質疑炫富、家中涉貪腐等問題。

隨即，北極鯰魚的爺爺鐘庚賜回應稱「家裡有9位數」的說法不實，自己「老老實實幹到退休」，其原單位深圳交通運輸局發布通報稱已介入核查。

他受訪時還說，網上部分言論為網友造謠，也出現了冒名頂替帳號。他表示，目前孫女因其爭議言論正哭得一塌糊塗，「我也寫了材料給領導，一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書。」