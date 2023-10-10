快訊

怎麼躲過以色列監控？哈瑪斯用這「老派」方式策劃突襲

港星孟海食道癌離世 台大權威醫籲：喝酒「1症狀」是警訊

有在怕？哈瑪斯：已「達成目標」 對停火談判持開放態度

孫女網上炫富 揭發退休10多年的爺爺貪腐事實

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸網友「北極鯰魚」透露家人涉貪引發輿論關注，他的爺爺鐘庚賜在受調後確認違法違紀，被開除黨籍並降低退休待遇。（圖／取自微博＠鳳凰網）
大陸網友「北極鯰魚」透露家人涉貪引發輿論關注，他的爺爺鐘庚賜在受調後確認違法違紀，被開除黨籍並降低退休待遇。（圖／取自微博＠鳳凰網）

大陸網友「北極鯰魚」透露家人涉貪引發輿論關注。廉潔深圳網10日公告指出，日前深圳市紀委監委對深圳市原交通局貨運管理分局局長鐘庚賜嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，確認鐘庚賜貪腐事實，開除其黨籍並收繳違法所得。鍾庚賜正是北極鯰魚的爺爺。為歷經近七個月的「北極鯰魚」事件畫上了句號。

公開資料顯示，鐘庚賜歷任深圳市原運輸局福田分局副局長、局長；深圳市原運輸局羅湖分局局長；深圳市原交通局貨運管理分局局長。他於2007年11月退休。

調查結果顯示，鐘庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；借機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。

深圳市紀委監委10日發布消息，開除市原交通局貨運管理分局局長鐘庚賜黨籍，按二級科員確定其退休待遇，收繳其違紀違法所得。

「北極鯰魚」在3月發布「家裡有9位數」、家人「感覺貪了」、「潤」到澳洲等炫富言論，還曬出家中長輩多年前與領導的合影，被質疑炫富、家中涉貪腐等問題。

隨即，北極鯰魚的爺爺鐘庚賜回應稱「家裡有9位數」的說法不實，自己「老老實實幹到退休」，其原單位深圳交通運輸局發布通報稱已介入核查。

他受訪時還說，網上部分言論為網友造謠，也出現了冒名頂替帳號。他表示，目前孫女因其爭議言論正哭得一塌糊塗，「我也寫了材料給領導，一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書。」

深圳 鯰魚 北極

延伸閱讀

新店裕隆城加車增班祭抽獎 連假2天接駁破萬人

賴清德閃躲貪腐問題使女學生遭肉搜 侯辦：見笑轉生氣

要終結貪腐 侯友宜：積極面對、溝通 藍白合大家往前走

國安局研判 秦剛、李尚福涉貪腐違紀接受調查中

相關新聞

孫女網上炫富 揭發退休10多年的爺爺貪腐事實

大陸網友「北極鯰魚」透露家人涉貪引發輿論關注。廉潔深圳網10日公告指出，日前深圳市紀委監委對深圳市原交通局貨運管理分局局...

陸舊金山總領館遭人開車衝撞 館方稱「性質極其惡劣」

大陸駐舊金山總領館傳出遭人駕車衝撞。大陸駐舊金山總領館發言人10日證實，當地時間9日下午，有不明身分人員駕車「暴力衝撞闖...

十年來已投資7.7兆元 陸頒共建一帶一路白皮書

在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇舉行前，大陸國新辦10日召開記者會，發布有關共建「一帶一路」成果的白皮書。大陸商務部...

中菲持續角力 陸海警10日驅離菲國1艘靠近黃岩島炮艇

據央視新聞報導，大陸海警局新聞發言人甘羽10日表示，菲律賓海軍1艘炮艇在10日不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島...

香港議員素質變差？評論員：愛國者治港只求對北京交差

香港實施「愛國者治港」後，議員的素質變差了？香港學研社召集人戴慶成10日在新加坡聯合早報撰文指出，香港新一屆立法會議員上...

以巴衝突北京堅不鬆口批哈瑪斯惹議 學者：選邊站更危險

以巴衝突升級，以色列宣布進入戰爭狀態。此前呼籲各方冷靜克制、立即停火的中國外交部，因為未譴責哈瑪斯引發以色列和美國反彈。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。