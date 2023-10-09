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以色列副大使：內唐亞胡訪華計劃或受以巴衝突影響

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
以色列總理內唐亞胡原定今年底訪問中國大陸的計畫可能受以巴衝突影響。（路透）
以色列總理內唐亞胡原定今年底訪問中國大陸的計畫可能受以巴衝突影響。（路透）

以色列駐華大使館副大使尤瓦爾8日表示，以色列總理內唐亞胡的訪華計劃，可能受到以巴衝突的影響。

央視旗下中國國際電視台（CGTN）記者團在微博帳號報導，尤瓦爾（Yuval Waks）告訴CGTN，內唐亞胡原計劃於年底訪問中國大陸，但由於目前的情況不確定訪問是否能順利進行。但尤瓦爾也強調，中以兩國關係穩固。

針對以巴再度爆發衝突，大陸官方早前呼籲有關各方保持冷靜剋制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。

大陸外交部8日發布新聞稿指出，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續。平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應當增強緊迫感，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。中方將繼續同國際社會一道為此作出不懈努力。

另據路透報導，尤瓦爾告訴記者，以色列視中國為朋友，期待中國能更強烈地譴責哈馬斯。

以色列 巴勒斯坦 大使館

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