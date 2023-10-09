以色列副大使：內唐亞胡訪華計劃或受以巴衝突影響

中國大陸結婚率不斷創新低的同時，離婚率則不斷升高。不僅如此，越來越多大陸年輕人甚至還會「高調離婚」，拍離婚照、辦離婚宴樣樣來。對不少大陸年輕人來說，「離婚」不再是見不得人的事，而是人生重新出發、值得被紀念的一天。一名「離婚跟拍」攝影師說，「婚姻是最複雜的關係之一，和結婚一樣，離婚也是一件重要的、值得被回顧的事」。

2023-10-09 06:00