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以色列副大使：內唐亞胡訪華計劃或受以巴衝突影響
以色列駐華大使館副大使尤瓦爾8日表示，以色列總理內唐亞胡的訪華計劃，可能受到以巴衝突的影響。
央視旗下中國國際電視台（CGTN）記者團在微博帳號報導，尤瓦爾（Yuval Waks）告訴CGTN，內唐亞胡原計劃於年底訪問中國大陸，但由於目前的情況不確定訪問是否能順利進行。但尤瓦爾也強調，中以兩國關係穩固。
針對以巴再度爆發衝突，大陸官方早前呼籲有關各方保持冷靜剋制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。
大陸外交部8日發布新聞稿指出，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續。平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應當增強緊迫感，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。中方將繼續同國際社會一道為此作出不懈努力。
另據路透報導，尤瓦爾告訴記者，以色列視中國為朋友，期待中國能更強烈地譴責哈馬斯。
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