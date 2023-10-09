快訊

國慶前夕驚喜 台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」順利升空

用保鮮膜包覆要冷藏或冷凍的食物對健康有害嗎？教授這麼說

逾3成越改越糟！交通部路口改善計畫 87處事故反增

受小犬颱風影響 港股上午暫停交易

聯合報／ 大陸中心／即時報導
受小犬颱風影響，港股9日上午暫停交易。圖為8日香港街頭景象，強風將民眾的雨傘吹到開花。路透
受小犬颱風影響，港股9日上午暫停交易。圖為8日香港街頭景象，強風將民眾的雨傘吹到開花。路透

香港交易所宣布，由於香港天文台發出八號颱風信號及黑色暴雨警告，證券市場包括滬深港通北向交易及衍生產品市場9日上午交易時段會延遲開市。由於香港天文台預告，隨著小犬颱風遠離，風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號，因此預計港股下午可望恢復交易。

據香港電台報導，截至9日上午6時40分，當局共收到18起路樹倒塌報告、一起山泥傾瀉報告，並確認兩起淹水事件。香港醫管局表示，截至9日早上6時，共25名市民在颱風期間受傷，前往公立醫院急診室就醫。

受小犬颱風影響，除港股上午暫停交易，香港立法會秘書處也宣布，立法會委員會9日上午的會議取消。香港故宮文化博物館、海洋公園及水上樂園等上午也暫停開放。

香港天文台表示，上午9時，小犬颱風位於香港西南偏西約130公里處，預計將向西或西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣東西部沿岸。

過去數小時，小犬穩定向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，香港部分地區仍有間歇強風。自午夜起，香港大部分地區都出現超過150毫米的降雨，港島部分地區的雨量更超過300毫米。

香港 小犬颱風 立法會

延伸閱讀

今起3天水氣多留意雨勢 周四清晨下探20度低溫

小犬颱風帶來鹽塵「國慶樹」美景失色 遊客好失望

東北季風及鋒面雖然帶來濕涼天氣 北市鬧區仍湧現逛街人潮

屋頂吹翻、窗框消失！小犬颱風重創蘭嶼校園 重建經費近2億

相關新聞

受小犬颱風影響 港股上午暫停交易

香港交易所宣布，由於香港天文台發出八號颱風信號及黑色暴雨警告，證券市場包括滬深港通北向交易及衍生產品市場9日上午交易時段...

以色列音樂祭遭哈馬斯魯走女子 為北京出生中以混血兒

當地時間10月7日，以色列多地突遭巴勒斯坦襲擊，控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）並攻擊以色列住棚...

拍離婚照、辦離婚宴 陸年輕人高調離婚「好聚好散」

中國大陸結婚率不斷創新低的同時，離婚率則不斷升高。不僅如此，越來越多大陸年輕人甚至還會「高調離婚」，拍離婚照、辦離婚宴樣樣來。對不少大陸年輕人來說，「離婚」不再是見不得人的事，而是人生重新出發、值得被紀念的一天。一名「離婚跟拍」攝影師說，「婚姻是最複雜的關係之一，和結婚一樣，離婚也是一件重要的、值得被回顧的事」。

兩岸微流行／陸最高海拔風電場 緩解西藏冬季供電

除了矗立在沿海地帶的風力發電機組，在中國大陸的內陸高山地區，「越過山丘」的風也能帶來豐富的發電能量。近日，大陸海拔最高的...

舒默會陳吉寧 促公平對待美企

中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧七日在上海會晤美國聯邦參議院多數黨領袖舒默一行，陳吉寧表示，中美關係是世界最重要雙邊關...

無懼美國制裁 中俄討論進一步發展全面戰略夥伴關係

美國商務部6日宣布將42家中國企業列入美國政府出口管制清單，並指責這些企業「支持俄羅斯軍事和國防工業基礎」。無懼於美方制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。