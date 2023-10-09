受小犬颱風影響 港股上午暫停交易
香港交易所宣布，由於香港天文台發出八號颱風信號及黑色暴雨警告，證券市場包括滬深港通北向交易及衍生產品市場9日上午交易時段會延遲開市。由於香港天文台預告，隨著小犬颱風遠離，風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號，因此預計港股下午可望恢復交易。
據香港電台報導，截至9日上午6時40分，當局共收到18起路樹倒塌報告、一起山泥傾瀉報告，並確認兩起淹水事件。香港醫管局表示，截至9日早上6時，共25名市民在颱風期間受傷，前往公立醫院急診室就醫。
受小犬颱風影響，除港股上午暫停交易，香港立法會秘書處也宣布，立法會委員會9日上午的會議取消。香港故宮文化博物館、海洋公園及水上樂園等上午也暫停開放。
香港天文台表示，上午9時，小犬颱風位於香港西南偏西約130公里處，預計將向西或西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣東西部沿岸。
過去數小時，小犬穩定向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，香港部分地區仍有間歇強風。自午夜起，香港大部分地區都出現超過150毫米的降雨，港島部分地區的雨量更超過300毫米。
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