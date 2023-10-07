宣示西沙主權 共軍種巨幅黨旗、國旗

大陸掌控南海島礁動作頻頻，共軍駐西沙群島中建島的部隊，最近在島上種植出海馬草並拼出巨幅「黨旗」與「國旗」，宣示主權意味濃厚。

央視軍事報導，駐軍部隊在面積不到一點二平方公里的西沙群島中建島，成功種植莖葉呈紅色的「海馬草」，並拼出巨幅「黨旗」與「國旗」，占地面積達五千八百平方公尺，兩幅旗幟下分別有「種出來」的「黨輝永耀」、「祖國萬歲」八個字。文章還指出，駐軍扎根小島「種樹種菜種信念，建房建塔建堡壘，鬥天鬥地鬥風浪，守島守礁守家園」。

公開資料顯示，共軍一九七四年在西沙海戰擊敗南越海軍後，取得西沙群島控制權，而中建島的共軍駐軍在二○一二年中共十八大「種」出中共黨旗、二○一九年中共建政七十周年時「加種」出中共國旗，但今年並非重要政治年，於十一期間揭露兩幅大旗較為罕見。

美聯社曾於今年八月報導指，共軍疑似已經在中建島興建一條簡便跑道，其長度將超過六百公尺，足供螺旋槳飛機和無人機起降，但尚無法配合戰鬥機或轟炸機的需要。

據了解，目前中建島的「守備隊」規畫朝向「特戰隊」轉型。中共近年加速建設已控制的各島礁，除吹沙填海增加土地面積外，相關配套措施也越來越完善，如三沙市政府所在地、西沙群島永興島已有火鍋店「寬窄巷子」、咖啡餐飲店「椰語堂福山咖啡三沙聯名店」，並已在南沙群島的永暑礁、渚碧礁、美濟礁等啟用「軍營超市」。