聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣示西沙主權 共軍種巨幅黨旗、國旗

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸掌控南海島礁動作頻頻，共軍駐西沙群島中建島的部隊，最近在島上種植出海馬草並拼出巨幅「黨旗」與「國旗」，宣示主權意味濃厚。

央視軍事報導，駐軍部隊在面積不到一點二平方公里的西沙群島中建島，成功種植莖葉呈紅色的「海馬草」，並拼出巨幅「黨旗」與「國旗」，占地面積達五千八百平方公尺，兩幅旗幟下分別有「種出來」的「黨輝永耀」、「祖國萬歲」八個字。文章還指出，駐軍扎根小島「種樹種菜種信念，建房建塔建堡壘，鬥天鬥地鬥風浪，守島守礁守家園」。

公開資料顯示，共軍一九七四年在西沙海戰擊敗南越海軍後，取得西沙群島控制權，而中建島的共軍駐軍在二○一二年中共十八大「種」出中共黨旗、二○一九年中共建政七十周年時「加種」出中共國旗，但今年並非重要政治年，於十一期間揭露兩幅大旗較為罕見。

美聯社曾於今年八月報導指，共軍疑似已經在中建島興建一條簡便跑道，其長度將超過六百公尺，足供螺旋槳飛機和無人機起降，但尚無法配合戰鬥機或轟炸機的需要。

據了解，目前中建島的「守備隊」規畫朝向「特戰隊」轉型。中共近年加速建設已控制的各島礁，除吹沙填海增加土地面積外，相關配套措施也越來越完善，如三沙市政府所在地、西沙群島永興島已有火鍋店「寬窄巷子」、咖啡餐飲店「椰語堂福山咖啡三沙聯名店」，並已在南沙群島的永暑礁、渚碧礁、美濟礁等啟用「軍營超市」。

中共 西沙群島 國旗

延伸閱讀

侯友宜：蔣萬安當選 新北過橋到台北的國旗連起來了

慶雙十竹市今年加掛國旗 州廳裝置藝術有巧思

限量1500份國旗徽章這邊拿 新竹辦國慶升旗典禮

張老旺電桿掛國旗竟被清潔隊拆了 他自辦國慶升旗邀各黨派

相關新聞

習近平擬訪河內 與美爭越南影響力

美國總統拜登九月訪問越南河內，提升兩國外交關係後，路透六日引述消息人士報導稱，越南和中國官員正在為習近平可能於十月底或十一...

李強將赴杭州 會晤多國領導人

杭州亞運接近尾聲，大陸外交部昨發布，大陸國務院總理李強將於八日出席閉幕式，並舉行系列外事活動。此前，大陸國家主席習近平曾...

大陸猴痘新增已逾500例 陸委會籲赴陸「做好預防措施」

猴痘傳入大陸後，藉由性行為等主要傳播媒介，病例數量漸增，陸委會則提醒民眾，8月大陸已新增超過500例猴痘病例，赴陸旅遊應...

宣示西沙主權 共軍種巨幅黨旗、國旗

大陸掌控南海島礁動作頻頻，共軍駐西沙群島中建島的部隊，最近在島上種植出海馬草並拼出巨幅「黨旗」與「國旗」，宣示主權意味濃...

香江風情／香港人的黑眼圈

中國大陸長假期，香港地上一景就是看遊客，網上一景則是大陸遊客對香港的讚美或譏諷，其中一位男客的言論，引動港人激動地網上駁...

日中經濟密切 何思慎：「台灣有事」不挺「台獨」

前日本首相安倍晉三曾因「台灣有事、日本有事」，在亞洲地區引發爭論。輔仁大學日文系特聘教授、日本暨東亞研究中心主任何思慎6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。