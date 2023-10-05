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王毅會阿富汗臨時政府外長 支持其包容建政

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共中央政治局委員、中共中央外辦主任王毅，因秦剛的去職，回任中國大陸外交部長。（法新社）
中共中央政治局委員、中共中央外辦主任王毅，因秦剛的去職，回任中國大陸外交部長。（法新社）

中國大陸積極提升國際影響力，據大陸外交部發布的新聞稿，王毅5日以中共中央政治局委員、中央外辦主任身分，在出席第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇期間。在會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基時王毅說， 中國將一如既往支持阿富汗包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決打恐。

王毅表示，中國和阿富汗可以透過論壇進一步加強合作，共同促進生態環保、永續發展和改善民生。 他還提到，阿富汗積極參與杭州第19屆亞運會，100多名運動健兒參加開幕式，展現了開放包容的良好形象。

王毅強調，中方一貫重視發展對阿關係，尊重阿國（阿富汗）獨立、主權和領土完整，尊重阿人民所做的自主選擇。 中方從不干涉阿內政，不在阿謀求任何私利，真誠希望阿人民生活安定幸福，期待阿方在國際事務中發揮更加建設性作用。

王毅說，中國將一如既往支持阿富汗包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決打恐，願繼續透過阿鄰國協調合作機制等管道，幫助阿方發展同鄰國關係，並更好地融入區域經濟合作。 希望阿方繼續採取有效措施堅決打擊恐怖主義，徹底清除踞阿「東伊運（東突厥斯坦伊斯蘭運動 ）」恐怖勢力。

據中方發布內容，穆塔基表示，阿方重視對華關係，希望積極參與共建「一帶一路」合作。 阿方為打擊恐怖主義做了大量工作，將對中國的安全威脅視為對自身的挑戰，不允許在阿出現任何破壞中國安全穩定的活動。 阿方也將切實保障在阿中國人的安全。

阿富汗 王毅 運動

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