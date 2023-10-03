快訊

亞運棒球／爆冷！中國1：0擊敗日本 中華隊5日對手確定是中國

亞運籃球／林庭謙狂飆28分退日本 中華隊連兩屆晉4強

20縣市沒放假！小犬颱風逼近僅「這幾區」有颱風假 全台停班課一次看

台共黨主席遭訴 國台辦：打壓統一用心險惡

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者廖士鋒／攝影

台灣人民共產黨主席林德旺等人，因涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法，遭台北地檢署起訴。大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日晚間對此回應，民進黨當局打壓主張兩岸和平統一人士用心險惡，刻意製造「綠色恐怖」，升高兩岸對立，謀取不正當選舉利益。

對於林德旺等人被台北地檢署以「反滲透法」等為由起訴，國台辦3日晚間發布訊息稱，朱鳳蓮應詢表示，民進黨當局和「台獨」勢力，出於謀「獨」本性，無所不用其極地打壓反對「台獨」、維護台海和平、主張兩岸和平統一的人士，試圖以所謂「反滲透法」等對他們進行起訴，其險惡用心就是出於一黨之私，刻意製造「綠色恐怖」，升高兩岸對立，謀取不正當選舉利益。

朱鳳蓮抨擊，這種卑劣行為，必將受到兩岸同胞的強烈譴責和堅決反對，當然也阻擋不了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意和兩岸交流往來的歷史趨勢。

朱鳳蓮還說，民進黨每到選舉即玩弄這種誣衊、陷害、恐嚇之伎倆，早已被台灣民眾所識破，也必將被台灣民眾所唾棄。

去年，台灣人民共產黨台北市第6選區議員參選人鄭建炘，涉嫌接受同黨主席林德旺指示，在競選時發放500元給走路工涉賄選。林德旺涉遭中共滲透10年，收受大陸國台辦資助逾94萬，去年用人頭收貨人，輸入至少4700劑廈門寶太公司抗原檢驗試劑，計畫發放作為宣傳及選舉之用。

對於上述案件，台北地檢署今偵結，依涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法，起訴林德旺、鄭建炘及余聲洪等3人。

林德旺 反滲透法 國台辦

延伸閱讀

台共黨主席遭反滲透法起訴 國台辦稱升高兩岸對立

受中共指示參選議員？ 台灣人民共產黨主席等人涉反滲透法遭起訴

國內愛其華名表「非瑞士製造」 負責人拼裝貨詐4.7億遭訴

國台辦曝湄洲媽祖11月來台巡安 陸委會表納悶：沒申請

相關新聞

中華民國（台灣）可鬆懈兩岸緊張關係？ 陳冲：只能稍事舒緩僵局

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天指出，最近某位務實的台獨工作者，因選舉將屆，運用括號，發明「中華民國（台灣）...

台共黨主席遭訴 國台辦：打壓統一用心險惡

台灣人民共產黨主席林德旺等人，因涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法，遭台北地檢署起訴。大陸國台辦發言人朱鳳...

陳冲：「標點符號」新用法 可緩解兩岸關係的緊繃嗎？

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（3）日指出，最近某位務實的台獨工作者，因選舉將屆，運用括號，發明「中華民國（...

影／組團抗中 美菲南海軍演 學者：北京經濟臨危無暇拉攏菲

亞太區域緊張局勢加劇之際，美菲2日開始在呂宋島南部舉行為期2周的聯合海軍演習「齊心協力」，英國、加拿大和日本也派兵參加，...

兩岸關係的標點符號 陳冲：務實台獨工作者用在中文有何用意？

標點符號，古即有之，三字經所謂「明句讀」是也，但古書多無斷句，相傳是碩學之人，知書通經，故不屑為之。行政院前院長 、新世...

林培瑞：中國留學生不知道自己國家歷史

美國之音2日報導，華府漢學家林培瑞說，中國留學生被嚴重扭曲，以致不知道自己國家的歷史並舉例，曾有個山西來的學生問他：「林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。