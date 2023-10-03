十一長假陸客赴港 料將破百萬

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
香港迎來逾百萬陸客潮，圖為10月1日晚，時隔五年香港維多利亞港再次舉行盛大「國慶」煙花匯演。（中通社）
香港迎來逾百萬陸客潮，圖為10月1日晚，時隔五年香港維多利亞港再次舉行盛大「國慶」煙花匯演。（中通社）

香港旅遊促進會總幹事崔定邦預計，「十一」黃金周假期大陸訪港旅客人數會超過100萬。香港電台報導，崔定邦在電台節目上說，黃金周假期訪港的大陸旅客數字不錯，夜繽紛活動、十一煙花等對旅客都有吸引力。

他認為，一些項目應該長時間維持，例如舉辦夜市。香港相關單位也應該推動深度遊，通過小紅書等宣傳。

另據香港文匯網報導，皇崗、福田口岸「十一」再掀出入境客流雙向高峰。據皇崗出入境邊防檢查站統計，自9月29日至30日，經兩個口岸出入境人員逾38.5萬人次。其中，福田口岸出入境旅客近30萬人次。

皇崗邊檢站有關負責人表示，由於「十一」香港僅放假3天（9月30日至10月2日），大陸傳統中秋佳節和十一假期連休更長達8天。受杭州亞運會召開、國際航線航班持續恢復、境外國家地區入境免簽等政策影響，以及多渠道到達和便利化服務的交通「硬連接」，深港兩地「雙向奔赴」成為「新常態」，使皇崗、福田口岸持續出現出入境客流高峰。據統計，全天經皇崗、福田口岸出入境人員逾22萬餘人次。

據悉，大陸到香港的旅客多為攜帶孩童的家庭以及年輕人居多，大都是出境前往香港迪士尼、海洋公園遊玩購物，再加上香港維多利亞港上演十一煙花匯演，更吸引了不少旅客。

香港迪士尼 黃金周

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