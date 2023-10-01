兩岸觀策／一個中秋 兩岸各有心思

兩岸近日共度中秋佳節，解放軍東部戰區連發三篇MV，以溫情的語調、柔和的畫面，企盼兩岸「早日團圓」。但我國防部根據美方提供情報發現解放軍三支部隊此前正在台灣周遭演練攻台。對岸試圖藉中秋節降低我心防，我方則在提醒共軍的陰謀，「一個中秋、各有盤算」。

中秋節是中華民族的傳統大節，寓意團圓，解放軍東部戰區藉此機會，從廿八日至卅日，一連三天發布三篇「等你回家」、「圓」、「月滿海峽」的MV，主角都是台灣。

九月廿八日晚上發布「等你回家」MV稱：「我知道不管在哪裡，你一定會回家。」MV中還特別用台語呼喊，要台灣兒郎趕快回家。溫馨的畫面旁白稱：「你不在家，已經有好多好多年啦，等你回家，一筆寫不出兩個中華。」

九月廿九日上午發布的主題是「圓」，用一只大圓月映射台北與上海，MV稱每一個相同的名都是同根的源：青島，台北有青島東路；重慶，台北有重慶南路；南京，台北有南京西路。MV稱：「台灣者，中國之土地也，但總有人阻礙著團圓之路」，畫面轉到解放軍機艦的巡航台海。

九月卅日上午發布的主題是「月滿海峽」：內容涵蓋正於杭州舉行的亞運會，「月圓倍思親、不覺兩行淚」，MV跳出廿四日中華台北男足領隊在敗戰後向全場為台北隊加油的觀眾答謝拭淚畫面。「飄洋過海總要回故鄉」畫面特寫我代表團掌棋手羅嘉翎進場時的甜美鏡頭。

值此之際，廿八日晚中共在建政七十四周年的北京「國慶」招待會上，大陸國家主席習近平重申：「我們要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展云云。」

儘管習近稱要推動兩岸和平發展，東部戰區推出「兩岸團圓、撫慰人心」的三篇MV，但解放軍對台應戰備戰的動作絲毫未停歇。我國防部中秋節前夕公布解放軍的陸軍遠程火箭砲部隊、火箭軍戰術導彈部隊、兩棲部隊等參加攻台演練。軍事專家解析，三大部隊的演練很明確，遠火部隊先飽和攻擊台灣各政軍要地；火箭軍導彈精確打擊我海空軍與情報資通基地；接著是075型兩棲部隊的台灣登陸戰。

大陸國防部發言人吳謙日前在記者會上回應解放軍近期在台灣周邊海空域大規模演訓表示，這是年度計畫內的正常安排，並痛批民進黨政府搞台獨分裂。吳謙還說：「中國人不打中國人，但如果島內一些人不想做中國人，我們也不會坐視不管」。

大陸對台一向採兩手策略，一方面，極限施壓台獨，透過軍事演習警告美台，即使是MV也隱隱帶著威脅的團圓；另一方面，溫情喊話、擴大對台優惠，加強台胞對大陸的認同感。福建日前公布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，鼓勵台灣人申領台灣居民居住證、鼓勵台灣人在閩購房等。國台辦主任宋濤說這是習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的重大戰略任務。

兩岸之間有著共同的文化與血脈，有互補的經貿市場、人員往來又密切；但兩岸又有歷史恩怨、主權（政權）糾葛、外交鬥爭、軍事對立。

正在杭州亞運參賽的中華台北健兒應能感受到兩岸這種複雜的關係，開幕式入場時獲得全場大陸觀眾熱烈的歡呼，但也聽到了「回家、回家」的聲浪；楊勇緯與南韓選手爭奪金牌時，現場觀眾一面倒為楊勇緯加油。中華台北隊在杭州幾乎等同有著主場優勢，獲得比他隊更多的照顧，那是因為多數大陸人認同中華台北。但選手們究竟是「中華台北」還是「台灣隊」，他們自己與電視機前的台灣觀眾也各有解讀吧！