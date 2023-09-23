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陸派解放軍赴俄羅斯 參加東協防長擴大會反恐實兵演習

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共解放軍派出陸軍赴俄羅斯東部軍區，參加實兵演習。圖為示意圖，非當是部隊。（取自解放軍74集團軍官方微信帳號）
中共解放軍派出陸軍赴俄羅斯東部軍區，參加實兵演習。圖為示意圖，非當是部隊。（取自解放軍74集團軍官方微信帳號）

據大陸國防部23日發布，9月下旬，中共解放軍陸軍派出兵力，赴俄羅斯東部軍區參加東協防長擴大會反恐專家組實兵演習。大陸國防部稱，此舉有助於促進東協防長擴大會有關國家反恐合作，提升共同應對安全威脅、維護區域和平穩定的能力。

東協防長擴大會是亞太地區的多邊安全合作機制，自2010年成立以來，在人道援助和救災、海上安全、軍事醫學、反恐、維和和人道主義掃雷行動等領域展開合作。去年11月，第九屆東協防長擴大會在柬埔寨舉行時，時任大陸國務委員兼國防部長魏鳳和出席並發言。

據大陸國防部網站23日發布，此次演習採取多國混合編組形式組織，主要演練組成反恐特遣部隊、進行反恐作戰行動等。

大陸國防部表示，這是中國軍隊積極參與東協防長擴大會機制下務實合作的具體舉措，有助於促進東協防長擴大會有關國家反恐合作，提升共同應對安全威脅、維護區域和平穩定的能力。

反恐 東協 國防部

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