港最後民主派 8人拚區議會直選

香港新一屆區議會選期迫近，香港民主派碩果僅存的政黨民主黨，決定推薦黨員參加區議會選舉中的直選部分。但香港建制派提前表態，區議會「參選人必須是愛國者」。

香港新一屆區議會選舉定於十二月十日舉行。這次選舉是香港選舉改制後，依新制進行的選舉。香港民主派會否參加相關選舉，又能否通過多重推舉、審查關卡入選，是社會關注焦點。

大陸全國人大二○二一年三月通過完善香港選舉制度的決定，全盤改變了香港特首、立法會、區議會的選制。其來因除了反送中期間立法會選舉，民主派的預選安排被視為意圖「奪權」，而其間的區議會選舉則以民主派的大勝，令北京高度緊張。

新一屆香港區議會選舉，將首度在新選制下展開，港府也修改區議會制度，以前十八區區議會共有議員四七九人，除新界九區有廿七名由鄉事委員會主席出任的當然議員外，全由選民直選產生。新一屆區議會將改由直接或間接委任議員主導，只保留二成的直選議席，四成席位改由間接選舉產生，另四成由特首委任。

香港民主黨參加的，就是區議會新選制中的二成直選部分。香港民主黨昨召開中委會，決定推薦八人參加直選，包括現任和前任區議員，詳細名單稍後公布。

民主黨主席羅健熙稱，目前難以評估入閘（通過審查）機會，但會開始接觸提名人士。他認為透過參與選舉，當選仍可代表香港人聲音，就算是以往比較自由開放時，區議會都未必可做很多政治的事，但可透過不同地區工作，為繼續留在香港的人服務。至於如何評估今次投票率，他認為新選制下難以估計，只能盡力說服市民支持。

新區議會選舉，參選者要找到分區委員會等「三會」成員提名。

被問到民建聯的「三會」成員是否會考慮提名民主黨人士，民建聯主席李慧琼說，不評論個別人士的參選意願，強調參選人必須是愛國者，確立愛國者原則後，就要比較能力及政綱。