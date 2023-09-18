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瀋陽紀念「918」鳴鐘14響 寓意對日抗戰14年

聯合報／ 大陸中心／即時報導
瀋陽九一八歷史博物館殘歷碑廣場18日上午舉行紀念「九一八事件」活動。（圖／取自人民網）
瀋陽九一八歷史博物館殘歷碑廣場18日上午舉行紀念「九一八事件」活動。（圖／取自人民網）

今年是「九一八事變」92周年。據人民日報報導，上午9時18分，「勿忘九一八撞鐘鳴警儀式」在遼寧省瀋陽市九一八歷史博物館殘歷碑廣場舉行。14名瀋陽當地幹部群眾代表共同推動鐘錘，撞響「警世鐘」。報導稱，14響鐘聲「寓意著中國人民14年艱苦卓絕的抗戰歷程」。

過去慣稱的「八年抗戰」是從1937年7月7日，日本全面侵華的盧溝橋事變算起。但2017年，中國大陸正式將「八年抗戰」改變為「十四年抗戰」，亦即將對日抗戰從1931年9月18日算起。

新華社稱，「1931年9月18日日軍炸毀瀋陽柳條湖附近南滿鐵路路軌，反誣中國軍隊所為，隨後炮轟東北軍北大營，悍然發動九一八事變，開始了蓄謀已久的侵華戰爭。」

「幾個月間，東北三省全部淪陷，罪惡的日本軍國主義又肆無忌憚地將侵略魔爪從東北伸向了全中國。九一八事變爆發後，中國共產黨第一時間發出抗戰宣言，號召民眾團結起來反抗日本侵略者，全體中華兒女義無反顧投身到抗擊日本侵略者的洪流之中。」

根據報導，今日9時18分，瀋陽全城拉響防空警報，鳴響3分鐘，多條街路上，汽車停駛，鳴笛示警，行人駐足肅立。同一時間，遼寧其餘13個城市也拉響防空警報，火車、輪船、汽車鳴笛，「警示人們銘記歷史、勿忘國恥」。

抗戰 日本

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