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中美洲議會通過「排台納中」後 議長將受邀於19日訪陸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中美洲議會（Parlacen）議長塞魯德將於9月19日起率團訪問大陸至23日。（圖／取自中美洲議會臉書）
中美洲議會（Parlacen）議長塞魯德將於9月19日起率團訪問大陸至23日。（圖／取自中美洲議會臉書）

中美洲議會（Parlacen）不久前才通過「排台納中」，據新華社報導，應大陸全國人大常委會委員長趙樂際邀請，中美洲議會議長塞魯德將於9月19日起率團訪問中國大陸。

中美洲議會8月21日在尼加拉瓜首都馬納瓜召開全體會議時，以73票支持、32票反對、9票棄權，通過尼加拉瓜黨團6月下旬提出的「排台納中」案，接納大陸全國人大成為常駐觀察員，並取消我立法院的常駐觀察員地位。

對此，大陸國台辦隨後於8月22日表示讚賞，並稱「事實再次證明，民進黨當局企圖『倚外謀獨』註定失敗」。大陸外交部發言人汪文斌也於同日表示，這又一次充分說明，「堅持一個中國原則是不可阻擋的時代潮流，是人心所向、大勢所趨」。

據悉，中美洲議會於1991年成立，為區域組織「中美洲統合體」（SICA）的立法機關，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加等6國。在台灣宣布退出前，中美洲議會有8個觀察員。台灣為1999年加入，每年有數名立法委員額度可出席參加會議。

中美洲議會 巴拿馬 尼加拉瓜 全國人大 兩岸關係

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