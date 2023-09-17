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77國和中國《哈瓦那宣言》：為科技發展營非歧視環境

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家主席習近平特別代表中共中央政治局常委、中央紀委書記李希在哈瓦那出席「77國集團和中國」峰會並發表致詞。（新華社）
大陸國家主席習近平特別代表中共中央政治局常委、中央紀委書記李希在哈瓦那出席「77國集團和中國」峰會並發表致詞。（新華社）

據大陸央視新聞報導，古巴哈瓦那當地時間9月16日「77國集團和中國」哈瓦那峰會與會代表協商一致通過《哈瓦那宣言》，共同呼籲國際為科技發展營造開放、公平、包容、非歧視的環境。

報導指出，「77國集團和中國」的《哈瓦那宣言》是由46項條款組成，成員國代表重申致力於加強團結與合作，在當前國際形勢下發揮更大作用。該宣言對當前發展中國家面臨的挑戰深表關切，呼籲各國協調合作積極應對，以實現發展中國家的可持續發展目標。

宣言強調，迫切需要對國際金融格局進行全面改革，採取更具包容性和協調性的全球金融治理方式，反對針對發展中國家實施單邊制裁，反對技術壟斷等阻礙發展中國家技術發展的不公平做法，呼籲國際社會為科技發展營造開放、公平、包容、非歧視的環境。

宣言重申，各國和有關各方應在共商、共建、共享的基礎上，共同致力於全球發展和科技發展領域的「合作共贏」，從而為世界各國構建人類命運共同體帶來巨大福祉。

此前，據大陸新華社報導，大陸國家主席習近平主席特別代表的中共中央政治局常委、中央紀委書記李希，15日在古巴哈瓦那出席「77國集團和中國」峰會並致詞時表示，如今單邊主義、霸權主義依然甚囂塵上，特別是個別國家大搞單邊制裁、脫鉤斷鍊，嚴重損害發展中國家正當發展權益和空間。發展中國家普遍希望加強團結合作。中國願同古巴和其他77國集團成員一道，共築「全球南方命運共同體」，同創共同發展的新時代。

李希提出，77國集團與中國合作有三點建議：

一、堅守獨立自主、聯合自強的初心，堅決反對集團對抗和冷戰思維，堅持以和平方式解決國家間分歧和爭端；

二、弘揚公道正義、平等包容的精神，在聯大等重要國際場合積極響亮發聲，推動聯合國各項議程符合發展中國家發展利益，擴大發展中國家的話語權和代表性；

三、踐行發展振興、合作共贏的使命，合力重振全球發展夥伴關係，圍繞糧食安全、減貧、工業化、綠色發展、數字科技、人工智慧等開展合作，構建開放包容、互利互惠的南南科技合作體系，讓發展中國家在新技術新產業發展中不掉隊、不缺位。

據悉，77國集團成立於1964年，創始成員國有77個，故稱為77國集團，為早期推動「全球南方」主張的重要組織。現已擴大，目前由來自亞洲、非洲和拉丁美洲的134個發展中國家組成。

中國大陸於1990年代「加入」77國集團，但至今未承認自身為成員國，只是依然例行參加77國會議。鑑於此，該集團常以「77國集團＋中國」為名對外發布宣言。今年由古巴擔任輪值主席國。

「77國集團和中國」峰會16日通過《哈瓦那宣言》，圖為巴西總統魯拉正在台上發言。（法新社）
「77國集團和中國」峰會16日通過《哈瓦那宣言》，圖為巴西總統魯拉正在台上發言。（法新社）

哈瓦那 古巴 食安

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