77國和中國《哈瓦那宣言》：為科技發展營非歧視環境

據大陸央視新聞報導，古巴哈瓦那當地時間9月16日「77國集團和中國」哈瓦那峰會與會代表協商一致通過《哈瓦那宣言》，共同呼籲國際為科技發展營造開放、公平、包容、非歧視的環境。

報導指出，「77國集團和中國」的《哈瓦那宣言》是由46項條款組成，成員國代表重申致力於加強團結與合作，在當前國際形勢下發揮更大作用。該宣言對當前發展中國家面臨的挑戰深表關切，呼籲各國協調合作積極應對，以實現發展中國家的可持續發展目標。

宣言強調，迫切需要對國際金融格局進行全面改革，採取更具包容性和協調性的全球金融治理方式，反對針對發展中國家實施單邊制裁，反對技術壟斷等阻礙發展中國家技術發展的不公平做法，呼籲國際社會為科技發展營造開放、公平、包容、非歧視的環境。

宣言重申，各國和有關各方應在共商、共建、共享的基礎上，共同致力於全球發展和科技發展領域的「合作共贏」，從而為世界各國構建人類命運共同體帶來巨大福祉。

此前，據大陸新華社報導，大陸國家主席習近平主席特別代表的中共中央政治局常委、中央紀委書記李希，15日在古巴哈瓦那出席「77國集團和中國」峰會並致詞時表示，如今單邊主義、霸權主義依然甚囂塵上，特別是個別國家大搞單邊制裁、脫鉤斷鍊，嚴重損害發展中國家正當發展權益和空間。發展中國家普遍希望加強團結合作。中國願同古巴和其他77國集團成員一道，共築「全球南方命運共同體」，同創共同發展的新時代。

李希提出，77國集團與中國合作有三點建議：

據悉，77國集團成立於1964年，創始成員國有77個，故稱為77國集團，為早期推動「全球南方」主張的重要組織。現已擴大，目前由來自亞洲、非洲和拉丁美洲的134個發展中國家組成。