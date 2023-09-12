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宣傳杭州亞運 人民日報竟引南宋亡國恨詩...遭批水平低

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人民日報引用南宋詩人林升的詩句來宣傳杭州亞運，引起大陸網友批評，該篇微博隨後已被刪除。（圖／截取自人民日報官微）
人民日報引用南宋詩人林升的詩句來宣傳杭州亞運，引起大陸網友批評，該篇微博隨後已被刪除。（圖／截取自人民日報官微）

杭州亞運即將於9月23日登場，目前正在進行聖火傳遞，大陸官方媒體也紛紛展開各種宣傳活動。《人民日報》官方微博11日發布題為「跟著課文看杭州，一起感受杭州之美」的宣傳影音，但卻引用南宋詩人林升的《題臨安邸》詩句，引起大陸網友批評。因這首詩表面是頌揚杭州之美，實際上是批判掌權者苟且偷生。

面對批評聲浪，《人民日報》很快就刪除這則影音及微博。

香港星島日報報導，人民日報發布宣傳視頻時長1分33秒，影片收錄多篇出現在大陸中小學語文課本上、書寫杭州的詩歌以及文章，包括《錢塘湖春行》、《飲湖上初晴後雨》等，該微博最後還提到「期待杭州亞運會」。

《題臨安邸》則出現在視頻中段：「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州。」

詩人林升描述南宋時期虛假的繁榮太平景象，在外有金人入侵的國仇家恨下仍紙醉金迷，表達對統治者苟且偷生，整日陶醉於歌舞昇平、醉生夢死生活的不滿與譴責。詩中「暖風」一語雙關，不單指自然界春風，更是指社會上淫靡之風。

人民日報這則影音隨即引來大批網民撻伐：「用這首詩合適嗎，是陰陽怪氣還是認真的」；熟知該詩背景的大陸網友均認為該宣傳不妥：「想不通到底是什麼樣的人在做宣傳工作」；也有網友嘲笑小編不知道該詩的背景，「沒想到《人民日報》的文化水平這麼低」；但也有網友緩頰稱，不必什麼事都上綱上線，「小學課本裡的詩，為什麼不能引用」。

大陸多家官方媒體原本也都轉發了這則影音，但在遭到往大網友批評後，也紛紛把該影音刪除。

杭州亞運即將登場，圖為11日亞運會聖火在浙江紹興傳遞。（新華社）
杭州亞運即將登場，圖為11日亞運會聖火在浙江紹興傳遞。（新華社）

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