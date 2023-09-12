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完全拒絕中華民國護照的喬治亞 宣布給大陸公民免簽

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）
圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

據新華社報導，喬治亞（大陸稱「格魯吉亞」）總理加里巴什維利11日宣布，喬治亞即日起給予大陸公民免簽待遇，並稱相關細則很快就會公布。喬治亞長期拒絕持中華民國護照者入境，被列為對我不友善國家。

喬治亞位於南高加索中西部，北接俄羅斯，東南和南部分別與亞塞拜然和亞美尼亞相鄰，西南與土耳其接壤，西鄰黑海，為地跨歐亞兩洲的國家。喬治亞國土面積約6.97萬平方公里，人口約373.6萬，主要民族為喬治亞族，官方語言為喬治亞語，但當地居民亦多通曉俄語。

報導指出，加里巴什維利在當天的政府會議上說，中國是世界第二大經濟體，深化對華經貿合作、吸引更多中國投資、接待更多中國遊客均是喬治亞政府的重要工作方向。

大陸國家主席習近平在7月28日在成都世大運期間會見加里巴什維利，中喬雙方宣布將兩國關係提升至戰略夥伴關係，從戰略高度和長遠角度規劃兩國關係。習近平當時指出，中方願同喬方發揮兩國政府間經貿合作委員會、自由貿易協定聯委會等機制作用，共建「一帶一路」合作。中方歡迎喬魯吉亞擴大優質產品對華出口，鼓勵大陸企業赴喬治亞投資興業。

不過，喬治亞是世界上少數完全拒絕承認中華民國護照的國家之一。據外交部官網顯示，喬治亞政府對我並不友善，我國人申辦簽證具相當難度，除非是應邀參加在該國舉辦之國際會議或國際體育賽事，方能個案取得簽證，同時也不建議在當地轉機。

但台灣民眾還是有方法能進入喬治亞，據網民「淳魚」2022年1月在PTT自助旅行版上的分享，他先在亞美尼亞中國大使館申請「中國人民旅行證」，然後再向喬治亞申請簽證。但這中間耗費的時間不短。

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