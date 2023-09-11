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王滬寧當選統促會會長：堅持致力於促進兩岸交流交往

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧11日當選為統促會會長。（新華社）
中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧11日當選為統促會會長。（新華社）

大陸全國政協主席王滬寧11日當選「中國和平統一促進會」會長並發表對台談話，他指出，要「堅持致力於促進兩岸交流交往，以交流交往走深走實促進兩岸同胞走親走近，厚植反『獨』促統民意基礎」。

王滬寧11日當選為「中國和平統一促進會」新會長，接替前任汪洋。據新華社消息，王滬寧表示，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」為解決台灣問題、祖國實現完全統一指明了方向，必須完整、準確、全面貫徹落實好，「牢牢把握反『獨』促統正確方向」。

中共「反獨促統」工作，他提出「三個堅持」：

堅持敢於鬥爭、善於鬥爭，擔負起同「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力鬥爭的職責使命，堅定反「獨」促統信心決心；

堅持致力於促進兩岸交流交往，以交流交往走深走實促進兩岸同胞走親走近，厚植反「獨」促統民意基礎；

堅持增進中外友好，廣泛爭取國際社會理解和支持，營造反「獨」促統有利外部環境。

而接替尤權當選為統促會執行副會長的中共統戰部長石泰峰則指出，要積極引導各位理事不斷強化理論武裝，築牢共同思想政治基礎，積極爭取人心，加強團結聯合，發揮自身優勢，加強自身建設，為反「獨」促統工作提供堅實保障。

統促會是1988年中共領導人鄧小平倡議下成立的組織，由各民主黨派有關人士、團體及無黨派代表人士共同發起，並在海外各地設有許多分會組織。

該會宗旨為：「高舉愛國主義旗幟，團結一切擁護中國和平統一的海內外同胞，推動台灣海峽兩岸的民間交流與往來，反對製造『台灣獨立』、『兩個中國』、『一中一台』等分裂中國的活動，促進早日實現中國和平統一」。

王滬寧 中共

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