習近平主持東北振興座談會 強調維護五大安全使命

大陸國家主席習近平近日赴黑龍江省哈爾濱市考察，他於7日主持座談會時強調，要落實推動東北全面振興實現新突破的部署，牢牢把握東北在維護中國大陸國家「五大安全」中的重要使命，努力走出一條高質量發展、可持續振興的新路子。

所謂的五大安全，即國防安全、糧食安全、生態安全、能源安全和產業安全。新華社報導，習近平表示，東北資源條件較好，產業基礎比較雄厚，區位優勢獨特，發展潛力巨大。

習近平說，推動東北全面振興，根基在實體經濟，關鍵在科技創新，方向是產業升級，要牢牢扭住自主創新這個「牛鼻子」，以科技創新推動產業創新，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系。

他又說，要創新央地合作模式，促進央地融合發展，更好帶動地方經濟發展。要支持、鼓勵、引導民營經濟健康發展，實施更多面向中小企業的普惠性政策。

習近平指出，當好國家糧食穩產保供「壓艙石」，是東北的首要擔當。要始終把保障國家糧食安全擺在首位，加快實現農業農村現代化。

他並指，東北是中國向北開放的重要門戶，要加快建設現代化基礎設施體系，提升對內對外開放合作水平。要加強與東部沿海和京津冀的聯繫，深度融入共建「一帶一路」，在暢通國內大循環、聯通國內國際雙循環中發揮更大作用。

習近平提出，要建設東北現代基礎設施體系，加快建設油氣管道、高鐵網和鐵路網、新型電網和電力外送通道、新一代移動通信和數據網，加強與京津冀協同發展、長江經濟帶發展等國家重大戰略的對接，促進東北更好融入全國統一大市場。

習近平稱，要提高人口整體素質，以人口高質量發展支撐東北全面振興。要加強黨風廉政建設，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，全面構建親清統一的新型政商關係。並抓緊化解地方債務風險。

習近平最後提到，東北自入汛以來遭受的嚴重洪澇災害。他說，要切實抓好災後恢復重建各項工作，確保受災群眾溫暖過冬，確保災區學生有學上，盡快恢復災區正常生產生活秩序。要高度警惕秋汛，做好搶險救災各項準備，有備無患。