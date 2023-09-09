東北全面振興座談會 習近平：以現代化大農業為主攻

未赴印度出席G20峰會的大陸國家主席習近平，於近日在東北考察，除調研和慰問災民外，據新華社9日報導，習近平於7日下午，在黑龍江省哈爾濱市主持召開了「新時代推動東北全面振興座談會」。他提出，要以發展現代化大農業為主攻方向，加快推進農業農村現代化。

據新華社報導，習近平在座談會上發表重要講話。他說，2018年9月在瀋陽召開深入推進東北振興座談會以來，東北三省及內蒙古在推動東北振興方面取得新進展新成效，東北資源條件較好，產業基礎比較雄厚，區位優勢獨特，發展潛力巨大。

習近平認為，當前，推動東北全面振興面臨新的重大機遇：實現高水平科技自立自強，有利於東北把科教和產業優勢轉化為發展優勢；構建新發展格局，進一步凸顯東北的重要戰略地位；推進中國式現代化，需要強化東北的戰略支撐作用。

根據報導，習近平強調了「五個要」，包括：要以科技創新推動產業創新，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系；要以發展現代化大農業為主攻方向，加快推進農業農村現代化；要加快建設現代化基礎設施體系，提升對內對外開放合作水平；要提高人口整體素質，以人口高質量發展支撐東北全面振興；要進一步優化政治生態，營造良好營商環境。

他也提到，加強黨（中共）的領導和黨的建設，是東北全面振興的根本保證。要注重抓好第一批、第二批主題教育的銜接聯動，落實好中共中央提出的目標要求和各項重點措施。

習近平最後強調，入汛以來，東北一些地方遭受嚴重洪澇災害，中共中央已就抗洪救災和災後恢復重建作出全面部署，希望東北三省及內蒙古認真落實，切實抓好災後恢復重建各項工作。

報導稱，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥出席座談會，會上還有大陸國家發改委主任鄭柵潔、遼寧省委書記郝鵬、吉林省委書記景俊海、黑龍江省委書記許勤、內蒙古自治區黨委書記孫紹騁先後發言。