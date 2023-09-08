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陸配二度中風行動不便 海基會助申請定居

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
海基會董事長李大維(左一)，立委蘇治芬(右二)及移民署副署長陳建成(左三)至雲林陸配付女士(右三)及陳先生(左二)家中關懷並交付定居證。海基會提供
海基會董事長李大維(左一)，立委蘇治芬(右二)及移民署副署長陳建成(左三)至雲林陸配付女士(右三)及陳先生(左二)家中關懷並交付定居證。海基會提供

雲林一名陸配付女士於2011年從四川嫁來台灣，持長期居留證，育有兩子，不過她在一年多前二度中風後行動不便，家中經濟全仰賴夫婿陳先生務農維生，為協助他們接受政府長照補助等社會福利，海基會在接獲陳情後，跨部會協助付女士申請定居，於8日帶著「定居證」前往探視，致贈慰問金。海基會董事長李大維指出，海基會是陸配姐妹最堅實的依靠。

海基會秘書長邱垂正表示，7月上旬接獲立法委員蘇治芬辦公室轉介陸配付女士陳情案，付女士於2011年從四川嫁來雲林縣虎尾鎮，與夫婿陳先生婚後育有兩子，目前持長期居留證。

不過，付女士八前第一次中風，一年多前二度中風，造成行動不便，無法言語，家中經濟全仰賴夫婿陳先生務農維生，在經過海基會會同陸委會及移民署人員前往探視後，陳先生表示，除需撫養年幼子女，也面臨長照費用負擔，讓家中經濟更為窘迫，希望能讓其妻盡早在台獲得定居許可，以利接受政府長照補助等社會福利。

邱垂正說，經了解個案情況，付女士早已符合申請定居資格，卻因行動不便、不諳申請流程等因素未能返回大陸辦理相關文件。海基會聯繫付女士在陸家屬，並協調陸方公證處同意接受可委由家屬代辦方式，協助辦理相關文件並完成文書驗證。後續在我方陸委會及內政部移民署等政府機關通力合作，在八月底內政部所召開的定居審查會議順利通過審查，取得定居台灣的許可，以利後續申請長照補助。

海基會表示，在完成定居證製作後，海基會董事長李大維偕秘書長邱垂正會同陸委會法政處處長周鳴瑞、移民署副署長陳建成等，在立委蘇治芬安排下，前往雲林虎尾探視陸配付女士，並親自交付定居證，同時致贈慰問金。

李大維向陳先生及付女士表示，後續有任何需要協助的地方，海基會都會全力以赴。他強調，我們希望讓所有在台陸配姐妹了解，海基會是大家最堅實的依靠。

海基會 移民署 陸配 邱垂正

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