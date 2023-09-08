委內瑞拉總統馬杜羅今起訪問大陸 任內第五度

據大陸外交部網站，大陸外交部發言人華春瑩宣布，委內瑞拉玻利瓦爾共和國總統尼古拉斯．馬杜羅．莫羅斯將於9月8日即今天至14日對中國進行國事訪問。

馬杜羅曾在2013、2015、及2018年四度訪問中國大陸，其中光是2015年就在一月及八月底兩度訪陸，而八月底那一次還參加了在9月3日舉行的反法西斯戰爭勝利70週年紀念活動及閱兵儀式。因此這次再度訪陸將是他2013年首次當選總統後迄今第五度訪問中國大陸。

不過，華春瑩遲至馬杜羅訪陸當天才宣布，顯示此行馬杜羅非常重視其安全，故事前保密到家。原因可能是馬杜羅一向被美國視為眼中釘，美前總統川普任內對馬杜羅上一次的選舉勝選結果，以舞弊為名不予承認，並扶持反對派領袖瓜伊多，美國甚至協助一批武裝力量於2020年入侵委內瑞拉，但遭委軍隊擊退。

這次出訪與2018年相同的是，當年也是副總統羅德里格斯先一步到訪中國大陸後，馬杜羅再緊接其後。亦即，一個國家的正副元首同時出訪同一個國家，在外交慣例上十分罕見。

羅德里格日前是以出席中委高級別混委會第17次會議的名義訪中，昨天中共中央外辦主任王毅剛接見了羅德里格斯，外交部就宣布馬杜羅再次訪問中國大陸的消息。

委內瑞拉已提出加入金磚國家的申請，但在剛結束的南非金磚鋒會上，委內瑞拉並未獲得青睞，未列入第一波加入的名單中。