快訊

大直建案致民宅塌陷…撤離逾300住戶 蔣萬安今早再赴現場

好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定 中旬至月底降雨偏少

6款限時免費LINE貼圖來了！精品隱藏版爽用到明年 工作奴、發懶者也有專用款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

委內瑞拉總統馬杜羅今起訪問大陸 任內第五度

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
總統馬杜羅（Nicolas Maduro）今起訪問中國大陸。 路透社
總統馬杜羅（Nicolas Maduro）今起訪問中國大陸。 路透社

據大陸外交部網站，大陸外交部發言人華春瑩宣布，委內瑞拉玻利瓦爾共和國總統尼古拉斯．馬杜羅．莫羅斯將於9月8日即今天至14日對中國進行國事訪問。

馬杜羅曾在2013、2015、及2018年四度訪問中國大陸，其中光是2015年就在一月及八月底兩度訪陸，而八月底那一次還參加了在9月3日舉行的反法西斯戰爭勝利70週年紀念活動及閱兵儀式。因此這次再度訪陸將是他2013年首次當選總統後迄今第五度訪問中國大陸。

不過，華春瑩遲至馬杜羅訪陸當天才宣布，顯示此行馬杜羅非常重視其安全，故事前保密到家。原因可能是馬杜羅一向被美國視為眼中釘，美前總統川普任內對馬杜羅上一次的選舉勝選結果，以舞弊為名不予承認，並扶持反對派領袖瓜伊多，美國甚至協助一批武裝力量於2020年入侵委內瑞拉，但遭委軍隊擊退。

這次出訪與2018年相同的是，當年也是副總統羅德里格斯先一步到訪中國大陸後，馬杜羅再緊接其後。亦即，一個國家的正副元首同時出訪同一個國家，在外交慣例上十分罕見。

羅德里格日前是以出席中委高級別混委會第17次會議的名義訪中，昨天中共中央外辦主任王毅剛接見了羅德里格斯，外交部就宣布馬杜羅再次訪問中國大陸的消息。

委內瑞拉已提出加入金磚國家的申請，但在剛結束的南非金磚鋒會上，委內瑞拉並未獲得青睞，未列入第一波加入的名單中。

委內瑞拉

延伸閱讀

王毅見委副總統：發展中國家群體性崛起是歷史必然趨勢

非洲計畫交給賴清德？蔡總統：不論誰是總統都要交接

男籃世界盃／日本再1勝就能奪奧運門票 若輸17分則近乎絕緣

大陸外交部：習近平將出席金磚峰會並主持中非對話

相關新聞

委內瑞拉總統馬杜羅今起訪問大陸 任內第五度

據大陸外交部網站，大陸外交部發言人華春瑩宣布，委內瑞拉玻利瓦爾共和國總統尼古拉斯．馬杜羅．莫羅斯將於9月8日即今天至14...

王毅見澳對話團：將繼續中澳全面戰略夥伴關係重要定位

據大陸外交部昨晚訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨7日在北京集體會見中澳高級別對話第七次會議澳方代表團。王毅表示，...

王毅見委副總統：發展中國家群體性崛起是歷史必然趨勢

據大陸外交部網站昨晚訊息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨在北京會見赴陸出席中委高級別混委會第17次會議的委內瑞拉...

李強會古特雷斯：共同抵制把經濟問題泛安全化、泛政治化

據大陸外交部凌晨零時發布的訊息，大陸國務院總理李強昨在雅加達出席東亞合作領導人系列會議期間會見了聯合國秘書長古特雷斯。李...

華為低調發售新機 外界熱議是否突破卡脖子

沒有事先的宣傳、沒有事先安排的記者會，華為Mate60系列手機在中國手機市場引發熱議。最為關注的是，它是否突破了美國技術...

春哥侃陸／爆雷潮從地產蔓延到媒體 最可怕是地方政府這本帳

中國大陸的電視業正在當黑階段，背景雄厚的浙江衛視及其相關電視產業，因歌星李玟死因成謎，以及農民歌手刀郎的奇歌「羅剎海市」所引爆的輿論，還在風暴眼中，這時媒體界又傳出，具國有企業身分的上海廣播電視台（SMG）正在走清算破產程序。代表中國大陸的「爆雷」潮，開始從金融企業、地產企業，燒到電視、傳媒，可能星火燎原，而其中壓力最大的，其實不是恒大地產、 碧桂園等等企業，而是一大堆地方政府…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦