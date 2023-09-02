重慶推出地方版「反間諜法」 措施更具體、有針對性

據中國國家安全部官方微信發布的消息，重慶市人大常委會審議通過《重慶市反間諜工作條例》，自2023年9月1日起正式施行。

這一《條例》共29條，與《反間諜法》相比，所列措施更為具體，更有針對性的。其中有條文涉及跨境的交流和旅行。還有的要求設在海外的機構和駐外人員制定安全防範計劃。

國安部認為，這部《條例》是《反間諜法》修訂後全國首部配套地方性法規，鮮明體現了地方立法「小、快、靈」的特點，「為重慶市開展反間諜工作提供了更加清晰明確的立法指引」。

中國人大通過的新《反間諜法》今年7月1日開始生效。新法擴大了對間諜行為的定義和國安單位的執法權力，更要求郵政、電信及網路服務業者配合政府打擊間諜活動。這是自2014年以來中國首次更新該法。

《反間諜法》生效3周後，重慶市人大常委會就在7月27日通過了該市的《反間諜工作條例》。國安部稱之為「快速配套立法」。

配套立法「效率高」

根據《條例》，除了在媒體上發布和播放反間諜宣傳材料外，還應將安全防範知識納入公務員培訓和學校教育。另外，企業經營快遞業務，除了要向郵政管理部門申請經營許可，後者還應「徵求市國家安全機關意見」。

《條例》還要求加強涉外交流合作中的反間諜安全防範工作，開展反間諜安全防範「行前教育、境外管理和境外返回訪談工作」。

上個月初，國安部發文稱「反間防諜需要全社會動員」，呼籲人民群眾廣泛參與反間諜，並稱將加強舉報、獎勵等機制。同月，國安部稱破獲一起間諜案，發現兩名公民為美國中央情報局從事間諜活動，並詳細說明了被告是如何被招募的。

今年以來，中國當局還對多家美國的諮詢和市場調研公司進行了監管調查，引起外國投資者的不安。例如美國咨詢公司美思明智（Mintz Group）因從事「未經批准的統計工作」而被搜查，並被罰款約150萬美元。

今年6月，美國國家反情報與安全中心稱，中國將數據外流視為國家安全風險，因而新法律和現有法律可能會迫使公司在當地雇用的中國公民協助中國的情報工作。

（路透社）

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