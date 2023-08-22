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北韓航班三年來首次降落北京 與大陸交通陸續恢復

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
韓聯社報導，北韓航司高麗航空一架客機於22日上午飛抵北京首都機場，這也是三年來首度有北韓航空降落在北京機場。（歐新社）
韓聯社報導，北韓航司高麗航空一架客機於22日上午飛抵北京首都機場，這也是三年來首度有北韓航空降落在北京機場。（歐新社）

據韓聯社報導，北韓航司高麗航空一架客機於22日上午飛抵北京首都機場。這是北韓因新冠疫情關閉邊境後，北韓客機自2020年1月以來首次執飛赴北京航線。法新社報導，這也是北京機場這三年來首度有北韓航班降落，代表中朝之間交通正在逐步恢復正常。

報導指出，北韓高麗航空JS151班機21從平壤順安機場起飛，於上午9時14分許抵達北京首都機場。首都機場航班信息電子螢幕也顯示JS151班機到達信息。該班機原定於上午9時50分許抵京，但當天提早30分鐘到達。機場電子螢幕還顯示，JS152班機將於22日下午1時5分許返回平壤。

北京首都機場電子螢幕21日曾投放高麗航空JS151航班將於當天上午抵京的信息，但當天中午12時許，螢幕卻打出「高麗航空航班全部取消」的消息，官方也沒有給出任何說明，引發外界揣測與熱議。

對於突然取消航班，大陸外交部發言人汪文斌21日在記者會上回應稱，中方實施新冠病毒感染實施乙類乙管總體方案後，自1月8日起，恢復受理中外航司恢復國際客運航班的申請。2023年夏秋航季換季工作當中，中方根據航空公司的申請，按程序批准了北韓高麗航空「平壤-北京-平壤」等客運航線定期航班計劃，具體航班由航空公司按照中方主管部門的批復指揮。

此前，韓聯社也報導，兩輛客運巴士16日經由連接北韓新義州和中國遼寧省丹東市的鴨綠江大橋，往返中朝兩地。但有消息人士認為，巴士運載的乘客很可能與本月19日至26日，將在哈薩克斯坦舉行的國際跆拳道聯盟（ITF）世界錦標賽有關。

北韓於2020年1月因防疫而封鎖邊境，全面中斷與其他國家之間的人員往來。但在去年1月恢復中朝貨列運行，今年陸續重啟部分中朝邊境地區口岸的貨車運行。

北韓 航班 北京

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