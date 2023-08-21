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共軍新航艦傳將海試 陸學者：對解決台灣問題非常有用

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為大陸第三艘航空母艦「福建艦」下水命名儀式，2022年6月17日在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。近期關於福建艦即將展開海試的傳聞不斷。（新華社）
圖為大陸第三艘航空母艦「福建艦」下水命名儀式，2022年6月17日在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。近期關於福建艦即將展開海試的傳聞不斷。（新華社）

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，大陸第一艘電磁彈射航空母艦「福建艦」，離海試的日子不遠了，這也意味福建艦離服役不遠了。金燦榮稱，「福建艦對解決台灣問題非常有用！」

福建艦是中國大陸第三艘航空母艦，也是中國大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。 近期，有關福建艦即將進行海試的傳聞不斷。

據《網易號》報導，福建艦相關裝備具有相當強大潛力和威力，一旦在距離美軍1,800公里範圍內展開行動，美軍將無法頂住其壓力。

首先，電磁彈射器是福建艦的重要組成部分，相比傳統的蒸汽彈射系統，電磁彈射器具有更高的效率和可控性，能大幅提高艦載機的起飛負載和適應性。這將使得福建艦能快速出動多型艦載機，如殲-15和殲-35等，具備更強的作戰能力。

其次，關島防空系統作為美國在太平洋地區的重要軍事基地，扮演著關鍵的戰略角色。然而，福建艦的出現對該防空系統將構成巨大挑戰。

福建艦搭載的東風-27高超音速導彈具備遠程打擊能力，並擁有雷達隱形技術，使其在戰場上更具隱蔽性和突防能力。這意味著福建艦一旦在南海、台海區域展開行動，將對關島防空系統及周邊地區形成威懾。

第三，福建艦代表著中國航艦編隊的崛起，也展示了解放軍在技術研發和軍事裝備領域取得的重大突破。福建艦的加入，將進一步強化中國在南海和台海地區的戰略地位，提高解放軍航艦編隊的整體威懾力。

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