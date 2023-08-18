國台辦副主任潘賢掌：堅持九二共識 兩岸和平致遠

大陸國台辦副主任潘賢掌赴重慶、成都出席抗戰與兩岸關係研討會。他強調，何黨何派在台灣掌權都無法改變祖國統一歷史大勢，只有堅持九二共識、反對台獨和反對外部勢力干涉，兩岸關係和平發展才能行穩致遠。

新華社報導，潘賢掌十六日在重慶的中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會上說，抗戰勝利是近代中國人民抗擊外敵入侵取得的第一次完全勝利，是包括台灣人民在內的全體中國軍民團結奮鬥的結果。

潘賢掌說，抗戰勝利從法律和事實上解決了台灣回歸祖國和中國擁有台灣主權的問題。這是「開羅宣言」、「波茨坦公告」等國際文件確定的戰後國際秩序。

另，昨天由大陸國台辦海研中心主辦的二○二三年兩岸關係研討會（成都）上，潘賢掌致詞表示，決定兩岸關係走向的關鍵因素是「祖國大陸的發展進步」，無論何黨何派在台灣掌權，都無法改變兩岸關係向前發展的總體趨勢和祖國統一歷史大勢。

他說，兩岸和平統一是「平等協商、共議統一」，是兩岸中國人家裡事，兩岸統一對兩岸同胞特別是台灣同胞有哪些好處，「我們可以一起討論」。

與會的海協會副會長孫亞夫接受本報記者訪問時表示，兩岸幾十年來經濟文化社會交流了這麼久，實際上是「政治問題沒解決」。因為兩岸政治對立，站在台灣的立場認為這是矮化、封殺、威脅台灣，而大陸認為堅持一個中國原則就應該這樣做。

孫亞夫說，「這時候怎麼辦？就應該談判，你說矮化了台灣的政治地位，我們來談談台灣政治地位是什麼？你說我是威脅台灣，我們就談一個軍事安全互信機制」。