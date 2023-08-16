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台灣3校 25日進軍上海電競決賽

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

經過一個半月的海選激烈對戰後，2023「英雄聯盟」夏季校園邀請賽，最終由 4 支隊伍弘光科技大學、正修科技大學、亞洲大學以及龍華科技大學從中脫穎而出，他們當中的前3名將於本月25日代表台灣至上海參加「2023匯上海兩岸電競文化節」總決賽。

由台北市電子競技運動協會指導城市科大電腦與通訊工程系及「不若與眾文旅生活」主辦的「英雄聯盟」賽事，已在日前於台北完賽，弘光科大（弘光獵鷹）奪冠，亞軍為亞洲大學（亞洲銜尾蛇），季軍是正修科技大學（正修龍）。他們將代表台灣出席「匯上海2023兩岸電競文化節」的交流賽，與上海的電競隊伍進行線下對抗。

「匯上海兩岸電競文化節」組委會表示，這項活動從2018年到2022年已連續舉辦5年，是兩岸電競領域的交流盛事之一，今年除了延續熱絡的「電競交流」項目，在大陸國台辦、上海市文旅局與上海市台辦等支持下，今年新增「音樂交流」項目，開始「同源音符」兩岸流行音樂交流計畫， 由「台北姑娘」的傳唱為始，借助一座城市，通過音樂的力量，串起兩岸青年的心。

聯合承辦本次活動的「不若與眾文旅生活」負責人指出，今年新增的「音樂交流」項目特別邀請歌手解偉苓在台灣引唱「同源音符」文化交流歌曲「台北姑娘」，同時也在Instagram與TikTok開始「台北姑娘」合唱挑戰活動（詳見解偉苓的FB、IG、TikTok的官方影片），參加活動除了免費領取LINE POINTS，其中人氣前三名還能免費入住五星級飯店。

上海 亞洲大學 TikTok

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