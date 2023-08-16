陸官媒：警惕日新軍國主義

昨天是日本二戰投降七十八周年，中共新華社刊文稱，警惕日本新軍國主義動向，並指去年以來，岸田政府對安保外交政策進行重大調整，將日本推上放棄和平主義、重歸軍國主義的歧途。文章還指控日本渲染「台灣有事」，煽動地區緊張。

針對日本首相岸田文雄昨以私人名義向靖國神社供奉祭祀費，大陸外交部發言人汪文斌昨回應，七十八年前的八月十五日，日本宣布無條件投降，將永遠銘刻在中華民族和人類正義事業的史冊上。靖國神社供奉有二戰甲級戰犯，日本政要動向再次反映日方對待歷史的錯誤態度。中方已向日方提出嚴肅交涉，表明嚴正立場。

他強調，中方敦促日方認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。

至於日本前首相麻生太郎的涉台言論，汪文斌稱，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政。中方已就日本的個別政客言論，向日方提出嚴正交涉。

新華社文章指出，岸田政府自去年底以來，先後打破多項禁忌，實際架空了和平憲法，實現了軍事鬆綁。透過新版國家安全保障戰略等安保政策文件，謀求獲得對敵基地攻擊能力、突破和平憲法約束和「專守防衛」承諾，標誌著戰後日本安全保障政策的重大轉變。