外企憂「反間諜法」 陸商務部稱合規就不用擔心

大陸修訂《反間諜法》已經實施，不過外國企業相關疑慮仍存在，對此大陸商務部強調，「企業只要依法合規經營，那就完全不需要擔心」，官方還表示近期已經召開圓桌會，提高透明度跟可預期性。

大陸國務院新聞辦公室8月14日下午舉行國務院政策例行吹風會時，有日本媒體就《反間諜法》提問表示，外國人希望更多的透明度，「因為不能判斷什麼事情是違法的」。

對此大陸商務部外國投資管理司司長朱冰回應，以立法形式防範打擊間諜活動、維護國家安全是國際通行做法。「外資企業是中國經濟的重要組成部分，中國歡迎外資企業來華發展，這一態度是一貫的，也是明確的」。他並表示，近期商務部召開了「外商投資商協會專場政策解讀溝通圓桌會」，邀請了有關部門和相關領域專家就《反間諜法》等外資企業關注的內容做了詳細解讀和交流，著力提高政策透明度和可預期性。「企業只要依法合規經營，那就完全不需要擔心」。

此前大陸商務部與中國外商投資企業協會餘7月21日在北京召開外資商協會專場政策解讀溝通圓桌會，商務部部長助理陳春江出席並發言。他指出，大陸政府把吸引外商投資放在更加重要的位置，致力於營造「公平透明、可預期的營商環境」。商務部將進一步發揮外資企業圓桌會議制度作用，與外資企業、商協會開展常態化交流，會同相關部門加強政策宣傳解讀。

當時官方邀請中共中央網信辦網路數據管理局副局長方新平、國際關係學院副院長畢雁英、商務部安全與管制局副局長王晨分別就數據跨境流動、《反間諜法》、出口管制介紹有關政策。

參加是次會議的則有中國美國商會、中國歐盟商會、中國日本商會、中國韓國商會、美中貿易全國委員會、歐洲汽車工業協會、歐洲聯盟駐北京代表團、日本貿易振興機構8家外國商協會、機構和外國使團以及32家跨國公司高管代表約80餘人參加會議。