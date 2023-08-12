福建院校釋逾千教職 瞄準台博士

大陸今年福州海青節活動會上，向台灣青年釋出不少工作職缺，總數達五千之譜。其中值得注意的是，福建不少高校此次開出眾多教職缺，力圖吸引台灣博士登陸執教，有的學校甚至開出年薪待遇「上不封頂」的條件。

在本年度的海青節共有就業、實習職缺五千個左右。根據主會場釋出的重點職缺，發現以招聘台灣博士為主的大陸教師崗位，具有一定的比重。據統計，此次教師職缺高達一千零二個，絕大多數要求博士學位，另有少數博士研究生、甚至是碩士研究生就可應聘的職業學院「專業帶頭人」等職位。

大陸福建省歷來是台師「西進」的重要落腳點，光是省會福州市，就有逾三百名台師。此次教職涵蓋廈門大學、廈門理工學院、閩江學院、廈門工學院、華僑大學等十四所院校，以廈門大學列出的職缺最多。

待遇部分，大多數教職年薪下限約為人民幣廿萬元（約合台幣八十八萬元）、上限則有不少定在五十萬元（約合台幣二二○萬元），少數職缺更祭出「上不封頂」的條件。此外，當地官方還推出不少獎勵措施，符合條件的名校畢業生，可以申請領取就業、住房等補貼或者獎勵。

此次招聘會是由福州市人才發展集團所組織，並與閩台青年人才研學營互相連結。據了解，參加研學營的有多所國立大學的碩博士生以及在大陸攻讀研究所的台生，總人數約為卅五人左右。

來自台灣大學、政治大學的數名不願具名的碩博士生表示，這次就是來「多看看」。有人提到博士畢業到大陸就可直聘為副教授，且福建人才公寓更祭出房租每平方公尺只要人民幣十九元租金的優惠。有研究生直言，若是博士畢業應該會考慮來大陸當教師，但也有人表示，仍需進一步觀察。