北京洪災33死 卡努掃向黑吉兩省

受颱風「杜蘇芮」環流影響，七月廿九日至八月二日，北京遭遇特大暴雨和洪災。截至八日廿四時，北京全市因災死亡卅三人，仍有十八人失蹤。而另一颱風「卡努」正朝向大陸東北而來，黑龍江與吉林恐再度面臨豪大雨威脅。

據新華社報導，在昨日舉行的記者會上，北京市常務副市長夏林茂表示，北京本次特大暴雨極端性強。據初步統計，這次特大暴雨造成的洪澇災害，共造成北京近一百廿九萬人受災，房屋倒塌五點九萬間，嚴重損壞房屋十四點七萬間，實際造成的財產損失仍在持續統計中。

夏林茂坦承，目前災區群眾面臨飲水、食品安全和環境汙染威脅，存在腸道傳染病、蟲媒傳染病等疾病流行風險。為確保「大災之後無大疫」，北京已組織一萬兩千八百名醫護人員參與災區醫療防疫工作，並為斷水村安置大型儲水罐，提供瓶裝水和包裝食品。同時調配消毒物資支援災區，持續開展腸道傳染病監測等工作。

大陸中央氣象台預報，受卡努影響，十日起吉林、黑龍江等地部分地區將有大到暴雨，局部地區有大暴雨。氣象專家提醒，兩省防汛壓力大，應提前做好準備。