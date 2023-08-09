陸外交部稱麻生太郎「竄台」 批其大放厥詞、挑動對抗

對於日本前首相麻生太郎近日訪台時，關心台灣防衛能力，並與總統蔡英文、副總統賴清德等會面，大陸外交部回應指出，日本個別政客不顧中方堅決反對，執意「竄訪中國台灣地區」並大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，「粗暴干涉中國內政」，中方已就此向日方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。

繼稍早中國大陸駐日本使館發布訊息，稱麻生太郎的涉台言論是「不自量力，胡言亂語」後，大陸外交部官網下午也發布「外交部發言人就日本政客麻生太郎竄台妄言答記者問」。

大陸外交部發言人說，日本個別政客不顧中方堅決反對，執意「竄訪中國台灣地區」並大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政，此舉嚴重違背「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，嚴重踐踏國際關係基本準則。

大陸外交部發言人重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容外部勢力干涉」。

大陸外交部發言人還提到，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，對台灣人民的反抗殘酷鎮壓，犯下罄竹難書的罪行，對中國負有嚴重歷史罪責，最應該做的就是反躬自省、謹言慎行。日本政客竄台言必稱戰，擺出唯恐台海不亂的架勢，是想把台灣民眾推向火坑。

大陸外交部發言人進一步表示，「中國早已不是1895年簽訂《馬關條約》時的清政府，日本個別政客又哪來的資格和底氣在台灣問題上說三道四！」

據大陸外交部新聞稿，大陸外交部發言人強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是不可阻擋的歷史大勢。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。我們嚴肅敦促日方深刻反省侵略歷史，恪守「一個中國原則」和在台灣問題上所作承諾，不得以任何方式干涉中國內政，不得以任何方式為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。

最後，大陸外交部稱，我們也正告台灣當局，「台獨」完全是死路一條，媚日賣台只會禍害台民眾，任何勾連外部勢力謀「獨」挑釁的行徑都注定以失敗告終。