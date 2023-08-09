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王毅明起出訪星馬柬三國 深化共建「一帶一路」合作

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
王毅明起出訪星馬柬三國。圖為上個月王毅赴雅加達出席東協合作系列會議時，與新加坡外長維文(右)合影。圖／取自維文臉書
王毅明起出訪星馬柬三國。圖為上個月王毅赴雅加達出席東協合作系列會議時，與新加坡外長維文(右)合影。圖／取自維文臉書

大陸外交部發言人毛寧今宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅新加坡外長維文、馬來西亞外長贊比里和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆邀請，將於8月10日至13日訪問新加坡、馬來西亞和柬埔寨三個國家。

陸外交部發言人以答記者問方式，就王毅出訪三國的考慮以及中國當前與三個國家之間關係的問題表示，今年是習近平主席提出構建人類命運共同體理念和「一帶一路」倡議10週年，東南亞國家一直走在踐行人類命運共同體理念的前列，是中國共建「一帶一路」合作重要夥伴。

發言人說，當前，中國同新加坡、馬來西亞和柬埔寨三國關係保持良好發展勢頭。中新建立了全方位高質量的前瞻性夥伴關係，中馬就共建命運共同體達成共識，中柬正積極構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體。

發言人表示，中方期待通過王毅此訪，與東南亞三國加強戰略溝通，落實好中新關係新定位，推進中馬、中柬命運共同體建設走深走實，深化高質量共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係不斷邁上新台階。中方還願同三國共同推動全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議落地，促進經濟復甦，維護和平安寧，深化交流互鑑，為地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

馬來西亞 外交部 新加坡 王毅 柬埔寨

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