陸075艦長罕見受訪 張美玉：維護統一拳頭要打造優質戰鬥力

中共黨媒《環球時報》今天刊出一則專訪，對象是被認為未來萬一發動對台解放戰爭時，用來登陸台灣的075型兩棲攻擊艦的「海南艦」艦長張美玉。對於未來理想，張美玉說，當下中國海軍正經歷一次轉型，努力建設世界一流海軍，海南艦作為重要的新質作戰力量，維護國家統一的拳頭，勢必要打造成優質戰鬥力，確保「我們能夠隨時在世界各海域執行國家所需要的任何任務，國家利益所致，海南艦航跡必達。」

解放軍海軍的兩棲攻擊艦艦接受採訪十分罕見。這一三千多字的報導說，《環球時報》通過對中國首艘075型兩棲攻擊艦海南艦艦長張美玉採訪，中國新一代艦長群體畫像逐步清晰起來。

報導說，在出任海南艦艦長之前，張美玉先後在襄樊艦、三亞艦等多型驅護艦任職，並擔任三亞艦艦長，參加過亞丁灣護航、中外聯合演習，實彈射擊演練等三十餘項重大任務。

報導稱，如果把艦艇這個大家族看成武林江湖，驅護艦更像是藝高人膽大的「獨行俠」。相較而言，海南艦更像一個「矩陣」，張美玉說，「海南艦看似一艘艦，但實質是一個團隊作戰，對我而言有三方面的挑戰。首先，我需要全面了解海南艦自身的情況，其中我對登陸和航空專業都比較陌生，是全新的領域；其次，作為搭載平台，海南艦搭載了氣墊艇、裝甲車、直升機等，因此還要掌握'合作夥伴'的相關情況，做到齊頭並進；第三，兩棲攻擊艦不會單獨行動，是編隊出擊，因此要和編隊成員中的驅、護艦以及其他軍兵種協同作戰。」

張美玉去年2022年接任海南艦艦長，在不到一年的時間裡，張美玉帶領全艦官兵順利通過了兩次全訓考核。報導稱，張美玉的「中國速度」令艦員震驚。環時訪問了海南艦副艦長馬書偉，他表示，「艦長上艦時間還不足一年，但他對艦上近千個艙室、幾百名官兵都很熟悉，對於艦艇各項數據都了然於心，專業知識甚至比本專業艦員都掌握得更清楚。」

報導稱，張美玉畢業於清華大學精密儀器系機械工程及其自動化專業，名校的搶手專業，前途一片光明。但他在大四放棄了清華大學的保研資格，選擇攻讀海軍大連艦艇學院航海系交通信息工程及控制專業碩士研究生。張美玉坦言：「做一名海軍艦長」是他的理想。

報導說，張美玉實施的是「仗會怎麼打，兵先怎麼練」。據馬書偉介紹，張美玉經常帶領艦員學習探討兩棲攻擊艦在未來高端海戰中的職能定位：如何與陸戰隊員、氣墊艇、直升機分隊做好協同；如何與航母以及其他艦艇做好配合。

某部門政治教導員王利銘回憶說，在一次遠海任務期間，海南艦作為編隊指揮艦，不出意外被外國艦機盯上。面對錯綜複雜的海空形勢，張美玉沉著指揮。

而報導還提及張美玉的外語能力，稱張美玉在參加“「環太平洋」多國聯合演習時曾擔任兼職翻譯，任艦（副）長時在海上鬥爭一線直接上機與外軍艦長通聯，而且參加編寫《水兵雙語指揮學習手冊》。

談及外軍同行，張美玉表示，「閉關鎖國不是正路，我們願意和各國同行溝通和交流。」不過他也表示，「但在執行海上維權鬥爭時，作為人民海軍，我們在國家權益上堅守原則，寸步不讓；我們不惹事、不挑事，但也不怕事；我們敢於犧牲，但不能做炮灰，對手越強大才能鍛造更強大的自己。」

報導提及張美玉擔任海南艦艦長後，在充分熟悉這艘艦後開始加以革新。經他優化的導彈吊裝流程，既縮短了轉運時間，又提高了安全係數。張美玉還利用個人關係協調海南艦艦員到延安艦進行交流學習，學習吊放救生小艇的流程。

報導說，在張美玉看來，創新也是打贏的需求，「當前技術發展飛速，裝備不斷更新換代，在適應新裝備，新技術的過程不斷湧現出新問題、新概念，與此同時對手也在不斷發展變化。面對這種情況，我們絕不能墨守成規，止步不前。」