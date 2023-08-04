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陸國安部微信公眾號連4天談反間諜法 稱外界惡意曲解

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家安全部微信公眾號自8月1日「首推」後，已連4日發文談「反間諜」。（截取自「國家安全部」微信公眾號）
大陸國家安全部微信公眾號自8月1日「首推」後，已連4日發文談「反間諜」。（截取自「國家安全部」微信公眾號）

大陸國家安全部近日註冊官方微信公眾號後，1日啟用至今已連續四天刊出與反間諜與國安相關內容。大陸國安部4日針對境外媒體質疑大陸修訂「反間諜法」提出四點回應反駁稱，其作為是惡意曲解，抹黑中國正常立法，並重申該法不針對在華合法經營、投資、從業的公司及其人員。

聯合早報報導，大陸國安部負責人4日在官方微信公眾號發文，回答記者提問時稱，「反間諜法」修訂出台後，境內外輿論都比較關注，絕大多數意見支持修法，認為間諜行為是嚴重違法犯罪行為，必須依法嚴厲打擊。

文章指出，同時有個別境外媒體對中國修訂「反間諜法」表示擔憂，渲染會影響投資營商環境，有的甚至是惡意曲解，攻擊抹黑中國正常立法活動。對此，國安部做出四點回應。

大陸國安部負責人說，加強反間諜工作，維護國家安全，是世界各國的通行做法；以立法形式防範打擊間諜活動、維護國家安全是國際通行做法，很多國家都有類似法律規定。

大陸國安部負責人後說，修訂「反間諜法」是維護中國國家安全的需要；這次修訂「反間諜法」目的，是防範、制止、懲治間諜情報機關實施的各種間諜違法犯罪活動，不針對在華合法經營、投資、從業的公司及其人員。

此前，大陸國安部於7月31日註冊官方微信公眾號，公眾號簡介寫道，「國家安全是民族復興的根基。堅持總體國家安全觀，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

該公眾號並於1日午間發出第一篇文章，題為「反間防諜需要全社會動員」，作為公眾號亮相以來的「首推」。內容提及，間諜活動不僅需要國家安全機關發揮反間諜專門機關作用，更需要人民群眾廣泛參與、共同防範，築牢反間防諜的國家安全人民防線，鼓勵民眾「一鍵舉報」。

2日刊文「依法懲治間諜行為與尊重保障人權並重」，3日上傳約4分鐘形象宣傳片「有我」，內容提及大量「香港元素」，包括1997年香港主權移交、2019年「黑暴」、「香港國安法」實施等。同時還收錄台灣民眾楊智淵遭控危害國安被逮捕。

間諜 國安法 公眾號

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