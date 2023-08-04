安理會談糧食安全 張軍：沒有國際共同安全難有糧食安全

據大陸官媒《新華社》報導，中國常駐聯合國代表張軍當地時間3日在出席安理會衝突與糧食安全問題高級別公開辯論會時表示，糧食不安全本質上是全球範圍內發展不充分不平衡的結果，在糧食安全問題上行動勝於一切，中國一直以積極行動為維護國際糧食安全作出貢獻。但他表示，沒有國際社會的共同安全，就很難有持久的糧食安全。國際社會應堅決反對單邊制裁、「脫鉤斷鍊」、打壓別國企業等影響國際糧食安全和全球合作的行為。

張軍表示，當前全球糧食安全形勢更加嚴峻，中方支持聯合國機構發揮專業優勢和協調作用，動員國際社會特別是發達國家加大人道援助力度，緩解有關國家人民的燃眉之急。國際社會要共同行動，推動安理會第2417號等決議要求落地見效，堅持政治解決爭端，阻斷衝突與飢餓之間的惡性循環。

張軍表示，糧食危機同其他傳統非傳統安全問題相互交織。沒有國際社會的共同安全，就很難有持久的糧食安全。國際社會要牢固樹立共同安全理念，堅決反對單邊制裁、「脫鉤斷鍊」、破壞市場秩序、打壓別國企業等影響國際糧食安全和全球合作的行為。中方敦促有關國家立即停止此類既缺乏法律事實依據、也有違公平正義的做法。

張軍強調，要將糧食問題放在全球宏觀經濟政策協調和可持續發展的大框架中加以應對。發達國家應取消不合理的農業補貼，採取負責任貨幣政策，減少輸入性通脹、匯率波動等因素對發展中國家糧食安全的衝擊。同時要切實兌現官方發展援助承諾，不能搞技術封鎖、「小院高牆」那一套，而應加快生物、數字、空間等技術轉移應用和知識分享，為發展中國家加強能力建設和持久發展創造更好條件。

張軍指出，糧食危機的最大受害者無一例外都是發展中國家，這同長期以來不公正、不合理的糧食生產貿易體系和國際治理體系密切相關。國際社會要以今年9月可持續發展目標峰會和明年未來峰會為契機，從制度、規則層面完善國際糧農治理，重點是增加發展中國家代表性、發言權和決策權，取消單邊制裁措施對糧食生產和出口的限制，打擊投機資本和價格壟斷，構建更加公平合理的國際糧食貿易秩序。

他強調，中國一直以積極行動為維護國際糧食安全作出貢獻。中國同140多個國家和地區開展農業合作，為80多個發展中國家培訓超過1.4萬名雜交水稻專業技術人才，在非洲啟動建設13個農業發展與減貧示範村，向有需要的國家提供緊急糧食援助。未來中國將繼續同世界各國一道，為維護全球糧食安全作出更大貢獻。