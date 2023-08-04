快訊

固定做全身健檢 為何還得到攝護腺癌？醫曝漏掉「這項」關鍵檢查很致命

退休發現錢不夠？規畫退休金應防4件事 不能只靠勞保國保

南韓又傳砍人案！高中老師校園內中刀昏迷送醫 凶嫌仍在逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安理會談糧食安全 張軍：沒有國際共同安全難有糧食安全

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐聯合國大使張軍。圖為今年4月19日，他在聯合國「全球發展倡議新進展」主題宣介活動上致開幕詞。　　　取自中國常駐聯合國代表團網站
大陸駐聯合國大使張軍。圖為今年4月19日，他在聯合國「全球發展倡議新進展」主題宣介活動上致開幕詞。　　　取自中國常駐聯合國代表團網站

據大陸官媒《新華社》報導，中國常駐聯合國代表張軍當地時間3日在出席安理會衝突與糧食安全問題高級別公開辯論會時表示，糧食不安全本質上是全球範圍內發展不充分不平衡的結果，在糧食安全問題上行動勝於一切，中國一直以積極行動為維護國際糧食安全作出貢獻。但他表示，沒有國際社會的共同安全，就很難有持久的糧食安全。國際社會應堅決反對單邊制裁、「脫鉤斷鍊」、打壓別國企業等影響國際糧食安全和全球合作的行為。

張軍表示，當前全球糧食安全形勢更加嚴峻，中方支持聯合國機構發揮專業優勢和協調作用，動員國際社會特別是發達國家加大人道援助力度，緩解有關國家人民的燃眉之急。國際社會要共同行動，推動安理會第2417號等決議要求落地見效，堅持政治解決爭端，阻斷衝突與飢餓之間的惡性循環。

張軍表示，糧食危機同其他傳統非傳統安全問題相互交織。沒有國際社會的共同安全，就很難有持久的糧食安全。國際社會要牢固樹立共同安全理念，堅決反對單邊制裁、「脫鉤斷鍊」、破壞市場秩序、打壓別國企業等影響國際糧食安全和全球合作的行為。中方敦促有關國家立即停止此類既缺乏法律事實依據、也有違公平正義的做法。

張軍強調，要將糧食問題放在全球宏觀經濟政策協調和可持續發展的大框架中加以應對。發達國家應取消不合理的農業補貼，採取負責任貨幣政策，減少輸入性通脹、匯率波動等因素對發展中國家糧食安全的衝擊。同時要切實兌現官方發展援助承諾，不能搞技術封鎖、「小院高牆」那一套，而應加快生物、數字、空間等技術轉移應用和知識分享，為發展中國家加強能力建設和持久發展創造更好條件。

張軍指出，糧食危機的最大受害者無一例外都是發展中國家，這同長期以來不公正、不合理的糧食生產貿易體系和國際治理體系密切相關。國際社會要以今年9月可持續發展目標峰會和明年未來峰會為契機，從制度、規則層面完善國際糧農治理，重點是增加發展中國家代表性、發言權和決策權，取消單邊制裁措施對糧食生產和出口的限制，打擊投機資本和價格壟斷，構建更加公平合理的國際糧食貿易秩序。

他強調，中國一直以積極行動為維護國際糧食安全作出貢獻。中國同140多個國家和地區開展農業合作，為80多個發展中國家培訓超過1.4萬名雜交水稻專業技術人才，在非洲啟動建設13個農業發展與減貧示範村，向有需要的國家提供緊急糧食援助。未來中國將繼續同世界各國一道，為維護全球糧食安全作出更大貢獻。

食安 安理會 聯合國

延伸閱讀

俄狂轟烏糧倉與港口 全球糧價飆升

以部長身分訪美 陳吉仲推石斑魚、芒果、蝴蝶蘭

農業部今成立陳吉仲晚間訪美 參加APEC農業部長會議

賴清德成立全國畜牧團體後援會 提出幸福農業3大目標

相關新聞

義大利不續簽一帶一路？ 陸外交部：惡意炒作損人不利己

大陸外交部上午以答記者問的方式回應義大利可能不再續簽一帶一路合作文件問題，就媒體報導稱，義方考慮不再延期共建一帶一路合作...

下半年兩岸關係走向？張五岳：審慎不悲觀 可觀察這五個時間點

長期關注兩岸局勢，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳今年中旬才剛造訪中國，帶回最新在地觀察，並在2023天下經濟論壇（CWEF）夏季場中分享下半年兩岸政經局勢走向。以下為演講精華摘要。

中國國防部工作組在雅加達參加東協防務高官擴大會

大陸國防部上午發布簡短訊息指出，應東協輪值主席印度尼西亞國防部邀請，中國國防部工作組於8月3日在雅加達參加東協防務高官擴...

安理會談糧食安全 張軍：沒有國際共同安全難有糧食安全

據大陸官媒《新華社》報導，中國常駐聯合國代表張軍當地時間3日在出席安理會衝突與糧食安全問題高級別公開辯論會時表示，糧食不...

春哥侃陸／習近平整肅火箭軍 高層連鍋端竟牽扯裴洛西訪台？

中國大陸前任外交部長秦剛日前消失一個月，各種傳聞沸沸揚揚，直到7月25日被免去外長職務，與此同時，中共火箭軍多名將領出事。北京方面先處置秦剛事件，再來辦火箭軍將領案。7月31日大陸國家主席習近平新授兩個上將，說是火箭軍新司令王厚斌和火箭軍新政委徐西盛，證實前任司令政委已被暗中拿掉。 這場中共火箭軍高層大幅換血、掀起反腐大潮的背後，最初有風聲說事涉將領集體腐敗，貪汙國防費用。但在海外的說法則轉為間諜案。近日更傳出此案與台海、中美有關。去年時任美國眾議長裴洛西訪問台灣，隨後共軍接連舉行環繞台灣的大規模軍事演習，軍演中發射多枚飛越台灣上空的飛彈，竟成為火箭軍將領集體犯案的導火索…

遊北大也有黃牛 每人要價萬元人民幣 帶你闖管制區

隨疫情解封和暑假，大陸不少大學陸續開放民眾預約入校參觀，很多望子成龍、望女成鳳的家長，不惜花費巨資帶小孩體驗「名校氛圍」。北京大學日前就通報，有人斥資人民幣1萬800元（約新台幣4.7萬元），只為找近似於「黃牛」的違規校外研學團隊，帶他們入校遊覽。包括：復旦、武漢、浙江、南京大學等名校也都有相似情況，收費從最低僅人民幣5元到上千元都有，「高校遊覽」儼然已成為另一門經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦