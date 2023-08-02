G20減碳無共識中方造成？陸：部分國家引入地緣政治問題

20國集團（G20）上周在印度進行氣候與環境會議，但無法就減少危險溫室氣體排放目標達成共識，僅發表一份聲明稱目前應對氣候變遷的措施不足。大陸外交部2日發布中方回應，駁斥是因中方立場讓各方無法達成一致的說法，並指控受部分國家無端引入地緣政治問題干擾，會議未能形成公報，對此感到遺憾。

據大陸外交部網站，大陸外交部發言人2日以「答記者問」方式做出回應。據發布內容，有記者問，G20氣候與環境會議近日在印度閉幕，個別西方媒體援引個別人觀點稱中方立場阻礙會議就減排、停止使用化石燃料、提高可再生能源利用等關鍵問題達成一致，請問對此有何評論？

大陸外交部發言人回應指出，有關報導觀點和事實完全不符。 7月28日，G20氣候與環境會議形成共識文件和主席總結，取得積極平衡成果。但受部分國家無端引入地緣政治問題干擾，會議未能形成公報，中方對此感到遺憾。

大陸外交部發言人說，中方認為， G20應致力於凝聚各國政治共識，充分尊重各國不同發展階段和國情，推動國際社會團結合作積極應對氣候變化。G20應在充分尊重和遵循《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標、原則和框架的基礎上，為聯合國氣候變化主渠道談判提供有益補充，確保在應對氣候變化中不會造成新的南北差距，實現全球公正綠色低碳轉型。

大陸外交部發言人說，中方敦促發達國家正視自身應對氣候變化能力、責任、義務，進一步加大減排力度，盡快兌現已做出的承諾，為發展中國家提供氣候資金和技術轉讓，停止單邊措施、脫鉤斷鍊和貿易壁壘等影響和破壞全球應對氣候變化的行為。

大陸外交部發言人還強調，中國大陸是推進全球氣候治理的行動派，建立了落實雙碳承諾的「1+N」政策體系等，並盡己所能為其他發展中國家提供支持和幫助，在G20會議成果文件的磋商中，中方發揮聯合國生物多樣性公約第十五次締約方大會主席國作用，努力協調各方利益，推動達成平衡案文，傳遞中方人與自然和諧共生、以人民為中心等理念，並呼籲綠色經濟政策不應對國際貿易造成不正當的歧視或限制。

大陸外交部發言人表示，中方將繼續在G20等框架下，與各國加強環境氣候的政策交流和務實合作，共同推動全球綠色低碳可持續發展。