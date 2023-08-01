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美對台軍援 陸國防部：加劇台海緊張 粗暴干涉中國內政

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國防部發言人譚克非。（圖／取自國防部發布微信公眾號）
大陸國防部發言人譚克非。（圖／取自國防部發布微信公眾號）

針對美國日前宣布，將向台灣提供價值3.45億美元的裝備、培訓等軍事援助，大陸國防部發言人譚克非1日批評美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重威脅台海和平穩定，中方對此表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

譚克非強調，台灣問題事關中國核心利益，是中美關係不可逾越的紅線。美方一些勢力出於霸權心態和冷戰思維，持續通過軍售、軍援、協訓等惡劣行徑，加強美台軍事聯繫，縱容鼓動「台獨」分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張。

譚克非說，中方敦促美方停止一切形式的美台軍事勾連，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。「中國統一的歷史車輪滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋。中國人民解放軍密切關注台海形勢，始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。」

大陸大陸國台辦發言人陳斌華7月底曾表示，民進黨當局不斷乞求美國向其售武或提供軍援，強化與美軍事幻連，他們所作所為正在把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，加劇台海兵凶戰危。陳斌華並批評民進黨政府「倚美謀獨」，「如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當炮灰」。

華府訊息指出，拜登動用總統撥款權（PDA），提供台灣3.45億美元軍備，這是美國政府首次透過總統撥款權，提供台灣防衛物資或服務。不過白宮在給國務卿的備忘錄中，未見提供的武器清單。

台海 美國 民進黨

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