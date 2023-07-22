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阿爾及利亞注資15億申請加入新開行 展現入盟金磚誠意

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
阿爾及利亞總統塔布納21日剛結束為期五天的北京訪問行程，外界分析塔布納此行是來尋求北京支持其入盟金磚國家。圖為塔布納與大陸國家主席習近平18日舉行會談時合影。（新華社）
阿爾及利亞總統塔布納21日剛結束為期五天的北京訪問行程，外界分析塔布納此行是來尋求北京支持其入盟金磚國家。圖為塔布納與大陸國家主席習近平18日舉行會談時合影。（新華社）

阿爾及利亞總統塔布納21日表示，阿爾及利亞已正式申請加入金磚國家新開發銀行，並預計注資15億美元成為新開行的股東，為其申請成為金磚國家一員表達更大誠意與意願。

新開行又稱為「金磚國家開發銀行」，最早由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等金磚五國於2015年成立，旨在向新興市場與發展中國家發展建設「基礎設施」與「可持續發展項目」提供資金支持。目前會員國包含金磚五國與阿拉伯聯合大公國、孟加拉、埃及，另有準會員國烏拉圭。

塔布納21日剛結束為期五天的北京訪問行程。法國世界報報導，阿爾及利亞去年11月正式申請加入金磚國家。金磚五國中，阿爾及利亞已於6月中旬得到俄羅斯的支持。金磚五國高峰會將於今年8月在南非召開，阿爾及利亞因此赴北京尋求力挺入盟。

綜合澎湃新聞、俄通社報導， 中東媒體稱，塔布納此行的一個重要議題將是推動阿爾及利亞加入金磚國家合作機制。塔布納17日抵達北京，期間與大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李強舉行會談，但中方新聞稿未見相關內容，不過雙方表示願推動兩國全面戰略夥伴關係取得更大發展。

路透報導，南非金磚國家事務協調人日前表示，目前已有超過40個國家表達加入金磚國家的意願，阿根廷、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、古巴、剛果、葛摩、加彭和哈薩克都是希望加入金磚的國家。

阿爾及利亞 金磚五國 北京

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