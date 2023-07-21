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1至6月大陸追回外逃人員582人，其中「紅通人員」25人

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
6月10日，「百名紅通人員」郭潔芳回大陸投案。 取自中紀委國家監委網站
6月10日，「百名紅通人員」郭潔芳回大陸投案。 取自中紀委國家監委網站

中共中央紀委國家監委網站消息，據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統計，今年1至6月，中國大陸共追回外逃人員582人，其中「紅通人員」25人，「百名紅通人員」1人，追贓金額約19.32億元人民幣。

「紅通人員」是指被國際刑警組織列入紅色通緝令名單的人員。「百名紅通人員」是指國際刑警組織中國國家中心局於2015年4月集中公布的100名「紅通人員」，這些人均為涉嫌犯罪、證據確鑿的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人員。

中共紀委國家監委網站稱，「天網2023」行動啟動以來，中央追逃辦著力推動一體構建追逃防逃追贓機制。在追逃方面，以未歸案「百名紅通人員」、近年來新增外逃人員為重點，精準制定策略，強化個案攻堅，不斷擴大戰果。

消息稱，6月10日，百名紅通人員郭潔芳回國投案，成為開展天網行動以來第62名歸案的百名紅通人員，也是中共二十大以來首名歸案的百名紅通人員。值得注意的是，對郭潔芳的追逃追贓工作，不僅實現了其回國投案，其涉案贓款也已被依法追繳。

訊息稱，今年2月12日回國投案的紅通人員、山東省煙台市公路局原局長王東生案中，辦案機關依法凍結並追繳了其涉案財物。2月24日，上海市第二中級人民法院適用違法所得沒收程序，裁定沒收紅通人員馮衛華使用貪污、受賄、挪用公款違法所得購買的土地使用權、建造的地上廠房及收取的租金等，總價值近4億元。

辦案機關深入開展反腐敗國際司法執法合作，前不久，職務犯罪涉案人員林志芳和職務犯罪嫌疑人吳某某、封某某先後被遣返回國；3月，外逃不到兩個月的陝西省西安市糧食局原局長李西安被緝捕歸案，中紀委稱，充分體現出追逃手段的法治化、規範化日益成熟。

中共二十大 反腐

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